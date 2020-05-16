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Пандемия коронавируса ,  
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Минобороны сообщило о заражении коронавирусом более 1,6 тыс. военных

Количество случаев заражений коронавирусом среди российских военных состоянию на 16 мая достигло 1622 человек. Об этом сообщается в бюллетене Минобороны России.

Среди них 364 человек находятся на лечении в госпиталях Минобороны России, еще 546 человек пребывают в изоляторах по месту службы. В обычных медучреждениях находятся 19 человек. На лечении дома находятся 693 человека.

В бюллетене добавляется, что коронавирус также выявили у 18 воспитанников довузовских учебных заведений. В вузах Минобороны выявили 1216 случаев заражения, а также 390 случаев — среди гражданского персонала.

Излечились от коронавируса 721 военный, 916 преподавателей и курсантов, а также 290 воспитанников довузовских учебных заведений и 118 человек гражданского персонала. Состояние двоих военных оценивается как тяжелое, еще девять человек находятся в состоянии средней тяжести. У остальных заболевание протекает бессимптомно.

В Минобороны сообщили о более 90 новых случаях заражения COVID-19 в армии
Общество
Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Согласно данным бюллетеня Минобороны за 15 мая, общее число военных, заболевших коронавирусом, не изменилось.

Первые подтвержденные случаи COVID-19 среди военнослужащих выявили в середине апреля. Тогда заболели 14 человек в Тюменском высшем военном инженерном училище.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: Минобороны России, военные, коронавирус
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