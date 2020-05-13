В Генштабе сообщили о специальных изоляторах для призывников с COVID-19

Призывников весны 2020 года, у которых обнаружат коронавирус, поместят в изоляторы, оборудованные на сборных пунктах. Об этом заявил начальник Генштаба российских вооруженных сил генерал армии Валерий Герасимов в интервью газете «Красная звезда».

«Алгоритм действий при обнаружении у призывников коронавирусной инфекции в военных комиссариатах отработан, на сборных пунктах субъектов Российской Федерации подготовлены специальные изоляторы», — рассказал Герасимов.

Он добавил, что все призывные пункты оснащены бесконтактными термометрами, медицинскими масками для призывников.

«Каждый призывник сразу же после прибытия на сборный пункт будет проходить экспресс-тестирование», — сообщил начальник Генштаба. На медицинский осмотр молодого человека отправят только после отрицательного результата на COVID-19.