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Пандемия коронавируса ,  
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В Генштабе сообщили о специальных изоляторах для призывников с COVID-19

Призывников весны 2020 года, у которых обнаружат коронавирус, поместят в изоляторы, оборудованные на сборных пунктах. Об этом заявил начальник Генштаба российских вооруженных сил генерал армии Валерий Герасимов в интервью газете «Красная звезда».

«Алгоритм действий при обнаружении у призывников коронавирусной инфекции в военных комиссариатах отработан, на сборных пунктах субъектов Российской Федерации подготовлены специальные изоляторы», — рассказал Герасимов.

Он добавил, что все призывные пункты оснащены бесконтактными термометрами, медицинскими масками для призывников.

Минобороны назвало дату начала работы призывных комиссий
Общество
Фото: Александр Мельников / РИА Новости

«Каждый призывник сразу же после прибытия на сборный пункт будет проходить экспресс-тестирование», — сообщил начальник Генштаба. На медицинский осмотр молодого человека отправят только после отрицательного результата на COVID-19.

Герасимов добавил, что все сборные пункты дезинфицируются с помощью техники, выделенной войсками РХБЗ — всего работают 32 дезинфекционные команды.

Выпускников школ не будут призывать в армию весной
Общество
Фото: City News Moskva / Global Look Press

Как сообщало в апреле Минобороны, из-за эпидемии COVID-19, весенний призыв в России будет сдвинут: комиссии начали работать только 6 мая, а отправка новобранцев к местам службы стартует после 20 мая.

Кроме того, от призыва в армию освободили выпускников 11-х классов школ. Это около 15 тыс. человек от 650 тыс., которых планируется призвать в 2020 году. По словам Герасимова, в Минобороны решили не призывать выпускников, чтобы дать им возможность нормально сдать ЕГЭ и поступить в учебные заведения.

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Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: коронавирус, Валерий Герасимов, призывники
Материалы по теме
Минобороны назвало дату начала работы призывных комиссий
Общество
Выпускников школ не будут призывать в армию весной
Общество
Российских призывников отправят к местам службы не раньше 20 мая
Общество
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