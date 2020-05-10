В Минобороны сообщили о более чем 1,7 тыс. заболевших COVID-19 военных

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

В ходе сплошного тестирования в вооруженных силах России к 10 мая выявлено 1723 военнослужащих с положительными результатами на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Большая часть из них изолированы на дому (668 человек) или по месту службы (621 человек). 414 военных проходят лечение в ведомственных госпиталях, еще 20 человек — в гражданских больницах.

Кроме того, 369 служащих выздоровели. В высших военных учебных заведениях подтверждено 1132 человека с COVID-19, среди воспитанников довузовских военных училищ заразились 55 человек. Состояние всех курсантов нормальное, болезнь протекает у них без симптомов. Среди гражданского персонала армии коронавирусом заразились 407 человек.

8 мая в Минобороны сообщали о 1576 заболевших военных. Таким образом, за двое суток их число выросло почти на 150 человек.