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В Уэльсе произошел взрыв на заводе крупнейшей военной компании Британии

На военном заводе BAE Systems в Уэльсе произошел взрыв
На заводе по производству боеприпасов BAE Systems произошел взрыв. Завод был построен еще в 1940 году. BAE — крупнейшая оборонная компания в Британии, по объему продаж продукции военного назначения занимает седьмое место в мире
Фото: Barry Batchelor / PA Images / Reuters
Фото: Barry Batchelor / PA Images / Reuters

На заводе по производству боеприпасов крупнейшей британской оборонной компании BAE Systems в области Монмутшир, которая находится в Южном Уэльсе, произошел взрыв, передает Mirror.

Пожарно-спасательная служба Южного Уэльса в соцсети X (бывшая Twitter, заблокирована на территории России) сообщила, что инцидент произошел в 10:49 по местному времени (12:49 мск) 17 апреля. «Все экстренные службы находятся на месте происшествия», — заявили там.

Glascoed был построен еще в 1940 году. Во время Второй мировой войны он использовался Королевским военно-морским флотом для производства бомб. После приватизации Королевских артиллерийских заводов (ROF) в 1980-х годах завод стал частью компании Royal Ordnance, а затем производственным подразделением BAE Systems.

Взрыв на заводе Glascoed произошел в здании на территории предприятия, об этом BAE Systems сообщила The Telegraph. Сообщений о пострадавших не было. «Мы начали всестороннее расследование», — заявили в компании.

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Фото:Сергей Нужненко / Reuters

Британская оборонная компания BAE Systems является крупнейшим военным подрядчиком в Европе. По объему продаж продукции военного назначения компания в 2023 году занимала седьмое место в мире.

Компания производит в том числе танки Challenger, истребители Eurofighter Typhoon и боевые машины пехоты Bradley (разработка США).

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Президент Украины Владимир Зеленский в августе заявил, что BAE Systems начинает работу на территории страны. Он подчеркнул, что украинские военные уже применяют оружие, созданное BAE Systems. Речь идет в том числе и о гаубицах L119 и M777 (британской и американской разработки), а также боевой машине пехоты CV90 шведской разработки.

Москва осуждает любые военные поставки Киеву и полагает, что они лишь затягивают конфликт, но не могут решить его исхода. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал офис BAE Systems на Украине «объектом особого внимания».

16 апреля в штате Пенсильвания произошел пожар на заводе по производству армейских боеприпасов — на объекте загорелся цех термообработки. Пожар потушили, пострадавших не было.

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Теги
Георгий Смирнов
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