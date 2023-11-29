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Ekathimerini узнала о планах США закупить у Греции боеприпасы для Украины

Ekathimerini: США закупят у Греции 75 тыс. снарядов для Украины на $47 млн
Фото: Сергей Нужненко / Reuters
Фото: Сергей Нужненко / Reuters

Власти США собираются купить у Греции боеприпасы для отправки на Украину за $47 млн, сообщила греческая газета Ekathimerini без ссылки на источник.

Всего американская сторона планирует приобрести 50 тыс. снарядов калибра 105 мм, еще 20 тыс. — калибра 155 мм и 5 тыс. более крупных снарядов калибра 203 мм. Переговоры о покупке близки к завершению.

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21 ноября телеканал ABC News сообщил, что с начала войны Израиля и палестинского исламистского движения ХАМАС (7 октября) США сократили поставки 155-мм боеприпасов на Украину «более чем на 30%». Собеседник телеканала уточнил, что поставки этих снарядов со стороны Вашингтона составляют около 60–70% от общих поставок боеприпасов Киеву.

С начала российской военной операции в 2022 году США и другие западные страны, в том числе и Греция, оказывают Украине гуманитарную, финансовую, а также военную помощь.

Крупнейшие европейские страны предупреждали о «снарядном голоде» из-за истощения своих запасов. Глава Минобороны Германии Борис Писториус в ноябре заявил, что Евросоюз не сможет выполнить обещание по поставке миллиона снарядов Украине к марту 2024 года, несмотря на то, что государства работают над увеличением производства.

Российские власти критикуют поставки западного вооружения на Украину. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что страны Запада обладают ограниченными возможностями по выпуску снарядов, а организация этого процесса требует больших материальных и временных затрат. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил, что во всем мире наблюдается «огромный дефицит боеприпасов».

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Теги
Греция США боеприпасы Украина
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