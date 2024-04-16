В Пенсильвании произошел пожар на заводе по производству боеприпасов
В городе Скрэнтон штата Пенсильвания произошел пожар на заводе по производству армейских боеприпасов. Об этом сообщила пресс-служба завода в Facebook (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России).
На заводе загорелся цех термообработки. Пожар потушили, пострадавших нет. Причина возгорания на данный момент неизвестна.
Сейчас на предприятии оценивают ущерб и последствия для производства.
Завод принадлежит американскому производителю военной и аэрокосмической техники General Dynamics. В компании подтвердили возгорание на предприятии и охарактеризовали его как «небольшое», сообщает издание Atlas News.
10 апреля загорелся завод компании Saipol в Сете на юге Франции, который специализируется на производстве топлива из семян. На предприятии произошел взрыв, после чего начался пожар.
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