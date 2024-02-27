Дуда пообещал Киеву существенные поставки боеприпасов
Запад готовит существенные поставки боеприпасов на Украину, заявил президент Польши Анджей Дуда по итогам саммита в Париже, его слова приводит PAP.
«Надеюсь, в ближайшее время мы сможем подготовить существенные поставки боеприпасов для Украины», — сказал он.
Польский лидер также сообщил о предложении передать Киеву современные ракетные технологии.
«Украина имеет собственное производство, но можно было сделать доступными для нее современные технологии, которые есть в распоряжении западных стран, прежде всего стран НАТО», — рассказал Дуда. Он отметил, что это позволило бы модернизировать украинское производство и производить больше современных ракет Киевом.
По его словам, «самая острая дискуссия» развернулась вокруг возможной отправки войск на Украину. Дуда подчеркнул, что решений об этом нет.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что из обещанного ЕС 1 млн снарядов Киев получил лишь 30%.
В марте прошлого года глава европейской дипломатии Жозеп Боррель анонсировал передачу Киеву 1 млн 155-миллиметровых снарядов в течение года. В январе этого года он сообщил, что с марта 2023-го Киев получил лишь 330 тыс. боеприпасов, а к марту Боррель ожидает поставку еще 200 тыс. «Таким образом, общее количество достигнет 530 тыс., что чуть больше 50% от цели», — указал он.
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