Кремль назвал офис BAE Systems на Украине «объектом особого внимания»

Песков: работа на Украине британской BAE Systems не повлияет на боевые действия

Если британская оборонная компания BAE Systems начнет работу на Украине, это не повлияет на ход боевых действий, заявил Песков. Однако Россия воспримет открытие офиса «со знаком минус», он станет объектом внимания военных

Фото: Cheney Orr / Reuters

Размещение на территории Украины объектов по производству вооружений принципиально не изменит ход боевых действий, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Это не может также каким-то образом повлиять на предопределенность успешного выполнения и завершения специальной военной операции, никоим образом не может», — уверен он. Так Песков отреагировал на планы британской оборонной корпорации BAE Systems открыть офис на Украине. Компания производит оружие, которое используют украинские военные, — гаубицы L119 и M777 и боевые машины пехоты CV90.

Тем не менее, по словам Пескова, «скорее мы воспринимаем это со знаком минус». Начало работы BAE Systems на Украине не поможет разрядке напряженности и урегулированию конфликта, заявил он.

«Конечно, любые объекты по производству вооружений, тем более в случае если эти вооружения стреляют по нам, они становятся объектом для особого внимания наших военных», — предупредил пресс-секретарь президента.

Аналогичные предупреждения российские власти делали в адрес немецкого оборонного концерна Rheinmetall, который летом объявил о намерении открыть на Украине завод по производству бронетехники. Компания производит боевые машины пехоты Lynx и Marder, бронеавтомобили Gefas, грузовики Yak, танки Leopard 2 и другую военную технику, вооружение и боеприпасы.



Начать производство на Украине планирует и турецкая Baykar (беспилотники Bayraktar TB2 и Bayraktar Akinci). Запустить его собираются в 2025 году. Песков заявлял, что строительство завода «подпадает под тему демилитаризации» соседней страны.