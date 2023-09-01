Кремль назвал офис BAE Systems на Украине «объектом особого внимания»
Размещение на территории Украины объектов по производству вооружений принципиально не изменит ход боевых действий, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
«Это не может также каким-то образом повлиять на предопределенность успешного выполнения и завершения специальной военной операции, никоим образом не может», — уверен он. Так Песков отреагировал на планы британской оборонной корпорации BAE Systems открыть офис на Украине. Компания производит оружие, которое используют украинские военные, — гаубицы L119 и M777 и боевые машины пехоты CV90.
Тем не менее, по словам Пескова, «скорее мы воспринимаем это со знаком минус». Начало работы BAE Systems на Украине не поможет разрядке напряженности и урегулированию конфликта, заявил он.
«Конечно, любые объекты по производству вооружений, тем более в случае если эти вооружения стреляют по нам, они становятся объектом для особого внимания наших военных», — предупредил пресс-секретарь президента.
Аналогичные предупреждения российские власти делали в адрес немецкого оборонного концерна Rheinmetall, который летом объявил о намерении открыть на Украине завод по производству бронетехники. Компания производит боевые машины пехоты Lynx и Marder, бронеавтомобили Gefas, грузовики Yak, танки Leopard 2 и другую военную технику, вооружение и боеприпасы.
Начать производство на Украине планирует и турецкая Baykar (беспилотники Bayraktar TB2 и Bayraktar Akinci). Запустить его собираются в 2025 году. Песков заявлял, что строительство завода «подпадает под тему демилитаризации» соседней страны.