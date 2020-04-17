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США назвали дату своего первого с 2011 года пилотируемого полета в космос

Первый после 2011 года старт американского космического корабля с астронавтами на борту назначен на 27 мая
Фото: Bill Ingalls / NASA / Getty Images

Первый после завершения программы Space Shuttle пилотируемый космический запуск в США состоится 27 мая 2020 года. Об этом в Twitter заявил администратор Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NАSА) Джим Брайденстайн.

«27 мая НАСА отправит американских астронавтов с американской земли. При участии наших партнеров из SpaceX астронавты Даглас Харли и Роберт Бенкен отправятся к МКС на корабле Crew Dragon с помощью ракеты Falcon 9», — написал он.

Последний раз США сами доставляли своих астронавтов на орбиту в 2011 году. 8 июля 2011 года состоялся последний старт шаттла «Атлантис» с сокращенным до четырех астронавтов экипажем. Полет завершился 21 июля 2011 года. С тех пор американцы для доставки астронавтов на орбиту пользовались российскими кораблями «Союз».

9 апреля с космодрома Байконур стартовала ракета-носитель «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-16», на МКС отправился экипаж в составе космонавтов «Роскосмоса» Анатолия Иванишина, Ивана Вагнера и астронавта Криса Кэссии. 17 апреля на пилотируемом корабле «Союз МС-15» на землю с МКС вернулся экипаж в составе российского космонавта Олега Скрипочки, а также астронавтов NASA Джессики Меир и Эндрю Моргана.

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В начале марта к МКС летал многоразовый грузовой корабль Dragon, на основе которого строилась пилотируемая версия. На орбиту корабль вывела ракета-носитель Falcon 9 с кораблем Dragon.

Dragon и Falcon 9 разработаны основанной Илоном Маском частной космической компанией Space X. 19 февраля компания объявила о соглашении с занимающейся космическим туризмом Space Adventures, по которому до конца 2021 года четверо космических туристов смогут отправиться на орбиту.

Для туристического полета будет использоваться ракета-носитель Falcon 9 и корабль Crew Dragon. Туристы смогут пробыть на орбите до пяти дней. По плану полета, они не будут стыковаться с Международной космической станцией (МКС), а выполнят обзорную экскурсию.

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Автор: Владислав Гордеев
Теги: космос, Falcon, старт
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