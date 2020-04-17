США назвали дату своего первого с 2011 года пилотируемого полета в космос

Первый после 2011 года старт американского космического корабля с астронавтами на борту назначен на 27 мая

Фото: Bill Ingalls / NASA / Getty Images

Первый после завершения программы Space Shuttle пилотируемый космический запуск в США состоится 27 мая 2020 года. Об этом в Twitter заявил администратор Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NАSА) Джим Брайденстайн.

«27 мая НАСА отправит американских астронавтов с американской земли. При участии наших партнеров из SpaceX астронавты Даглас Харли и Роберт Бенкен отправятся к МКС на корабле Crew Dragon с помощью ракеты Falcon 9», — написал он.

Последний раз США сами доставляли своих астронавтов на орбиту в 2011 году. 8 июля 2011 года состоялся последний старт шаттла «Атлантис» с сокращенным до четырех астронавтов экипажем. Полет завершился 21 июля 2011 года. С тех пор американцы для доставки астронавтов на орбиту пользовались российскими кораблями «Союз».

9 апреля с космодрома Байконур стартовала ракета-носитель «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-16», на МКС отправился экипаж в составе космонавтов «Роскосмоса» Анатолия Иванишина, Ивана Вагнера и астронавта Криса Кэссии. 17 апреля на пилотируемом корабле «Союз МС-15» на землю с МКС вернулся экипаж в составе российского космонавта Олега Скрипочки, а также астронавтов NASA Джессики Меир и Эндрю Моргана.