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Технологии и медиа ,  
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SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с кораблем Dragon

В американском штате Флорида стартовала ракета-носитель Falcon 9 с кораблем Dragon. Об этом сообщается на сайте NASA.

Отмечается, что ракета была запущена в 23:50 по местному времени (07:50 мск) с космодрома на мысе Канаверал во Флориде. Она выведет на орбиту корабль Dragon, капсула которого отправится на Международную космическую станцию. Он должен доставить груз для экипажа станции, а также материалы для научных экспериментов, говорится в сообщении. Как отмечает NASA, корабль прибудет на МКС 9 марта и останется там до 9 апреля.

Dragon — многоразовый беспилотный грузовой космический корабль. Он может доставить до 6 т груза с Земли и более 3 т с космической станции. Корабль разработали в рамках программы COTS для транспортировки на орбиту и возвращения на Землю полезных грузов.

Теги: Флорида, ракета, Falcon 9
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