SpaceX запланировала отправить первых космических туристов в 2021 году

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Основанная Илоном Маском частная космическая компания подписала с занимающейся космическим туризмом Space Adventures соглашение, в соответствии с которым до конца 2021 года четверо космических туристов смогут отправиться на орбиту, сообщает портал Space.com со ссылкой на представителей Space Adventures.

Для этого будет использоваться ракета-носитель Falcon 9 и корабль Crew Dragon. Туристы смогут пробыть на орбите до пяти дней. Они не будут стыковаться с Международной космической станцией (МКС), а выполнят обзорную экскурсию.

Как заявили в Space Adventures, миссия будет иметь историческое значение, так как сможет побить рекорд высоты полета космического туриста. По словам президента компании Эрика Андерсона, высота полета может вдвое превысить высоту орбиты МКС, которая составляет около 400 км.

В 2019 году финансовый директор NASA Джефф Девит заявлял, что полет для космического туриста обойдется в $59 млн. В такую сумму он оценил сам полет на Boeing CST-100 Starliner и SpaceX Crew Dragon, а также пребывание на МКС.