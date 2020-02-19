SpaceX запланировала отправить первых космических туристов в 2021 году

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Отношения
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 19 февраля
USD ЦБ: 63,77 (+0,46) Quote, 18 фев, 13:32
Курс евро на 19 февраля
EUR ЦБ: 69,09 (+0,47) Quote, 18 фев, 13:32
Антон Силуанов 20 февраля в прямом эфире ответит на вопросы читателей РБК Финансы, 10:47 Сердце фармы: как новый маркетплейс меняет схемы поставок лекарств Pro, 10:45 Гидрометцентр назвал причины теплой зимы в России Общество, 10:43 СМИ узнали о возможной сдаче ледокола «Арктика» с неисправным двигателем Бизнес, 10:40 Свечников повторил достижение двукратного победителя Кубка Стэнли Спорт, 10:34 Две тысячи сносок: как компании хитрят с финансовыми показателями Pro, 10:33 СМИ узнали о проверке Boeing 737 МАХ из-за посторонних предметов в баках Бизнес, 10:29 В Тюмени вынужденно сел самолет из-за плохого самочувствия пассажира Общество, 10:16 В чем Bitcoin превосходит традиционные финансовые системы Крипто, 10:16 Скрученный пробег и забытое ТО: сервисная книжка стала электронной Авто, 10:14 В Казахстане возбудили около 90 дел после беспорядков Общество, 10:13 Принцип успеха: 5% сотрудников приносят 95% стоимости Pro, 10:12 SpaceX запланировала отправить первых космических туристов в 2021 году Технологии и медиа, 10:03 Медики назвали кадровый дефицит и перегрузки причинами врачебных ошибок Общество, 10:00
Технологии и медиа ,  
0 

SpaceX запланировала отправить первых космических туристов в 2021 году

Фото: Paul Hennessy / Keystone Press Agency / Global Look Press

Основанная Илоном Маском частная космическая компания подписала с занимающейся космическим туризмом Space Adventures соглашение, в соответствии с которым до конца 2021 года четверо космических туристов смогут отправиться на орбиту, сообщает портал Space.com со ссылкой на представителей Space Adventures.

Для этого будет использоваться ракета-носитель Falcon 9 и корабль Crew Dragon. Туристы смогут пробыть на орбите до пяти дней. Они не будут стыковаться с Международной космической станцией (МКС), а выполнят обзорную экскурсию.

Как заявили в Space Adventures, миссия будет иметь историческое значение, так как сможет побить рекорд высоты полета космического туриста. По словам президента компании Эрика Андерсона, высота полета может вдвое превысить высоту орбиты МКС, которая составляет около 400 км.

Космический корабль Dragon пристыковался к МКС
Технологии и медиа

В 2019 году финансовый директор NASA Джефф Девит заявлял, что полет для космического туриста обойдется в $59 млн. В такую сумму он оценил сам полет на Boeing CST-100 Starliner и SpaceX Crew Dragon, а также пребывание на МКС.

Crew Dragon (Dragon 2) — разработанный SpaceX пилотируемый космический корабль многоразового использования. Его разработку заказало NASA в 2014 году для доставки к МКС грузов и экипажей до четырех человек, а также для возвращения их на Землю.

Теги: SpaceX, космос, туризм
Материалы по теме
SpaceX взорвала ракету для отработки эвакуации экипажа Crew Dragon
Технологии и медиа
Космический корабль Dragon вернулся на Землю из третьего полета к МКС
Общество
Космический корабль Dragon пристыковался к МКС
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter