Технологии и медиа , 10 апр, 17:50
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«Роскосмос» снизит цены на пуск ракет на 30% из-за демпинга SpaceX Маска
«Роскосмос» снизит цены на пусковые услуги более чем на 30%, заявил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин на совещании под председательством президента Владимира Путина.
По его словам, российская сторона намерена увеличить присутствие на международных рынках, и для этого снизить непроизводственные издержки и повысить операционную эффективность предприятия.
«Предложенный нами порядок ценообразования — это, по сути, наш ответ на демпинг со стороны американских компаний, которые финансируются за счет бюджета США», — заявил Рогозин. Он привел в пример рыночную цену пуска SpaceX Илона Маска, которая составляет около $60 млн. NASA за те же услуги платит «от полутора до четырех раз больше» отметил глава «Роскосмоса».
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