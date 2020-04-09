Корабль «Союз МС-16» с экипажем МКС вышел на околоземную орбиту

Фото: «Роскосмос»

Ракета-носитель «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-16» стартовала с космодрома Байконур. Об этом сообщается в аккаунте госкорпорации «Роскосмос» в Twitter.

«На орбиту отправился экипаж в составе космонавтов Роскосмоса Анатолия Иванишина, Ивана Вагнера и астронавта Криса Кэссии», — говорится в сообщении.

От ракеты уже отделились первая и вторая ступень, сбросились створки головного обтекателя. Спустя почти девять минут корабль «Союз МС-16» успешно вышел на околоземную орбиту.

В «Роскосмосе» отметили, что стыковка с Международной космической станции (МКС) должна пройти через 6 часов — в 17:15 мск.