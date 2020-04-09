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Корабль «Союз МС-16» с экипажем МКС вышел на околоземную орбиту

Фото: «Роскосмос»

Ракета-носитель «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-16» стартовала с космодрома Байконур. Об этом сообщается в аккаунте госкорпорации «Роскосмос» в Twitter.

«На орбиту отправился экипаж в составе космонавтов Роскосмоса Анатолия Иванишина, Ивана Вагнера и астронавта Криса Кэссии», — говорится в сообщении.

От ракеты уже отделились первая и вторая ступень, сбросились створки головного обтекателя. Спустя почти девять минут корабль «Союз МС-16» успешно вышел на околоземную орбиту.

В «Роскосмосе» отметили, что стыковка с Международной космической станции (МКС) должна пройти через 6 часов — в 17:15 мск.

21 марта с космодрома Байконур запустили ракету-носитель «Союз-2.1Б» с разгонным блоком «Фрегат» и 34 спутниками OneWeb. Глава госкорпорации Дмитрий Рогозин сообщил, что все спутники успешно вывели на орбиту. Изначально запуск планировали провести в конце 2019 года, однако OneWeb перенесла его для дополнительных испытаний. В конце марта компания объявила о банкротстве.

Теги: «Роскосмос», «Союз МС»
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