«Союз МС-15» с тремя членами экипажа МКС приземлился в Казахстане

Олег Скрипочка (Фото: Роскосмос ТВ / Youtube)

Экипаж Международной космической станции, который в ночь на 17 апреля отстыковался от МКС и отправился на Землю на пилотируемом корабле «Союз МС-15», благополучно вернулся на Землю. Об этом сообщает пресс-служба «Роскосмоса».

Российский космонавт Олег Скрипочка, а также астронавты NASA Джессика Меир и Эндрю Морган приземлились на территории Казахстана. «Все операции по спуску и посадке прошли в штатном режиме, самочувствие «Сарматов» (позывной экипажа) хорошее», — сообщает «Роскосмос».

Госкорпорация также вела трансляцию посадки пилотируемого корабля.

Отстыковка «Союз МС-15» от российского сегмента космической станции прошла в 4:53:15 мск в штатном режиме. Посадка корабля была запланирована на 8:16 мск в 147 км от казахстанского города Жесказган.