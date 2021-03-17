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Крушение украинского самолета в Иране ,  
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Иран рассказал о роли военных в крушении украинского Boeing

Власти Ирана в итоговом отчете о крушении украинского Boeing под Тегераном назвали причиной трагедии ошибку оператора системы ПВО. В авиакатастрофе, которая произошла в январе 2020 года, погибли 176 человек
Обломки самолета Boeing 737-800, 2020 год
Обломки самолета Boeing 737-800, 2020 год (Фото: Reuters)

Организация гражданской авиации Ирана в финальном отчете назвала причиной крушения украинского самолета Boeing неподалеку от Тегерана в январе 2020 года ошибку оператора системы противовоздушной обороны (ПВО). Об этом со ссылкой на документ сообщил Reuters.

«Самолет был определен как вражеская цель из-за ошибки оператора системы ПВО <...> у Тегерана, и по нему были выпущены две ракеты», — приводит агентство фрагмент отчета.

Последствия крушения украинского Boeing в Иране. Фоторепортаж
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Самолет Boeing 737-800 компании «Международные авиалинии Украины» разбился 8 января 2020 года. В авиакатастрофе погибли 176 человек, среди которых были граждане Украины, Ирана, Канады и других стран.

Катастрофа произошла спустя несколько дней после ответных мер Тегерана после убийства иранского генерала Касема Сулеймани. Он погиб в ночь на 3 января 2020 года в результате ракетного обстрела со стороны США близ Багдада. В ответ Иран нанес ракетные удары по базам с американскими военными на территории Ирака.

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Место крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800

Изначально власти Ирана сообщили, что авиакатастрофа произошла из-за возгорания двигателя. Однако позже Тегеран признал, что самолет был сбит системой ПВО, которая по ошибке распознала украинский Boeing как крылатую ракету.

К ошибке привело то, что один из комплексов ПВО Тегерана до этого переместили, но «из-за человеческой ошибки» не перенастроили, говорилось в одном из отчетов иранских властей. Из-за неправильной настройки система ошибочно опознала самолет как объект, который движется в сторону Тегерана с юго-западного направления, в то время как на самом деле он вылетал из аэропорта Тегерана.

В свою очередь оператор системы ПВО, принявший решение выпустить ракету, не доложил об инциденте командованию из-за помех в связи, сообщал командующий Военно-космическими войсками Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Амир-Али Хаджизаде. В конце января 2020 года министр иностранных дел Ирана Мухаммед Джавад Зариф заявил, что военнослужащий, который по ошибке сбил самолет, находится в тюрьме.

Автор
Виктория Полякова
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