Иран рассказал о роли военных в крушении украинского Boeing

Власти Ирана в итоговом отчете о крушении украинского Boeing под Тегераном назвали причиной трагедии ошибку оператора системы ПВО. В авиакатастрофе, которая произошла в январе 2020 года, погибли 176 человек

Обломки самолета Boeing 737-800, 2020 год (Фото: Reuters)

Организация гражданской авиации Ирана в финальном отчете назвала причиной крушения украинского самолета Boeing неподалеку от Тегерана в январе 2020 года ошибку оператора системы противовоздушной обороны (ПВО). Об этом со ссылкой на документ сообщил Reuters.

«Самолет был определен как вражеская цель из-за ошибки оператора системы ПВО <...> у Тегерана, и по нему были выпущены две ракеты», — приводит агентство фрагмент отчета.

Самолет Boeing 737-800 компании «Международные авиалинии Украины» разбился 8 января 2020 года. В авиакатастрофе погибли 176 человек, среди которых были граждане Украины, Ирана, Канады и других стран.

Катастрофа произошла спустя несколько дней после ответных мер Тегерана после убийства иранского генерала Касема Сулеймани. Он погиб в ночь на 3 января 2020 года в результате ракетного обстрела со стороны США близ Багдада. В ответ Иран нанес ракетные удары по базам с американскими военными на территории Ирака.