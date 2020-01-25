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Крушение украинского самолета в Иране ,  
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Сбивший украинский Boeing военный попал в тюрьму

По словам главы МИД Ирана, человек, чьи действия привели к крушению лайнера «Международных украинских авиалиний» в Тегеране, находится в тюрьме
Глава МИД Ирана Джавад Зариф (Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters)

Министр иностранных дел Ирана Мухаммед Джавад Зариф заявил в интервью Der Spiegel, что военнослужащий, который по ошибке сбил украинский пассажирский Boeing под Тегераном 8 января, сейчас находится в тюрьме. Выдержки из его разговора с немецким изданием приводит также агентство ISNA.

«Почти 32 года назад США сбили иранский пассажирский самолет. На сегодняшний день они до сих пор не принесли официальных извинений. Американский офицер, который был ответственен за его уничтожение, даже получил медаль. Тем временем иранец, сбивший украинский самолет, сейчас находится в тюрьме», — рассказал он.

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По словам Зарифа, он узнал о непреднамеренно сбитом украинском самолете через два дня после случившегося. Зариф уточнил, что, как только военнослужащие пришли к окончательному выводу, что это кто-то сделал по ошибке, о трагедии сразу же стало известно верховному лидеру Али Хеменеи.

На вопрос, не было ли безответственным для иранских властей не закрывать воздушное пространство страны в ночь проведения атаки по американским базам в Ираке, Зариф ответил, что Тегеран не находился в зоне военных действий. «Мы участвовали в войне против Ирака в течение восьми лет, не закрывая наше воздушное пространство», — заявил он.

Зариф также подчеркнул, что иранская сторона пригласила украинских специалистов и сотрудников компании Boeing для продолжения расследования авиакатастрофы. «Мы открыты для участия других сторон. Мы проводим надлежащее расследование на основе международных требований», — сказал министр.

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Говоря о дальнейшей эскалации напряженности меду Тегераном и Вашингтоном, Зариф уточнил, что действия США в отношении генерала Касема Сулеймани были основаны на ложной информации о его участии в подготовке атак на американских военных и дипломатов. «Американцы верили, что убийство [Сулеймани] может улучшить их положение в регионе, но произошло обратное. В итоге Соединенные Штаты, безусловно, не выиграли от этого», — заявил глава иранского МИДа.

Он также назвал атаку на американские военные базы в Ираке формальным военным ответом Тегерана на гибель генерала Сулеймани. «Мы должным образом осуществили наше право на защиту», — отметил Зариф.

Пассажирский самолет Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины», который направлялся из Тегерана в Киев, разбился 8 января вблизи Тегерана. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа, никто из них не выжил. По данным МИД Украины, среди погибших — 82 гражданина Ирана, 63 — Канады и 11 — Украины. Трагедия произошла после атак Ирана по американским базам в Ираке. Данная мера стала ответом на убийство в Багдаде военными США командующего иранским спецподразделением «Аль-Кудс» в составе Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерала Касема Сулеймани.

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Премьер-министр Канады Джастин Трюдо, ссылаясь на данные разведки, заявил, что Boeing сбила иранская ракета «земля — воздух». Об этом же заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Они предположили, что это произошло непреднамеренно. 11 января Генштаб Вооруженных сил Ирана заявил, что пассажирский самолет был сбит иранскими военными по ошибке. В ведомстве утверждают, что Boeing приблизился к одному из военных объектов иранского Корпуса стражей исламской революции, а по форме и высоте полета напоминал вражеский объект. Оператор системы ПВО принял самолет за крылатую ракету и, не дождавшись указаний от военного начальства, поразил его. 20 января Иран сообщил, что две ракеты «Тор-М1» класса «земля — воздух» были выпущены по пассажирскому самолету через три минуты после его вылета из тегеранского аэропорта имени Имама Хомейни.

Автор: Кристина Астафурова
Теги: Иран, Boeing 737-800, Джавад Зариф
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