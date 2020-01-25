Сбивший украинский Boeing военный попал в тюрьму

По словам главы МИД Ирана, человек, чьи действия привели к крушению лайнера «Международных украинских авиалиний» в Тегеране, находится в тюрьме

Глава МИД Ирана Джавад Зариф (Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters)

Министр иностранных дел Ирана Мухаммед Джавад Зариф заявил в интервью Der Spiegel, что военнослужащий, который по ошибке сбил украинский пассажирский Boeing под Тегераном 8 января, сейчас находится в тюрьме. Выдержки из его разговора с немецким изданием приводит также агентство ISNA.

«Почти 32 года назад США сбили иранский пассажирский самолет. На сегодняшний день они до сих пор не принесли официальных извинений. Американский офицер, который был ответственен за его уничтожение, даже получил медаль. Тем временем иранец, сбивший украинский самолет, сейчас находится в тюрьме», — рассказал он.

По словам Зарифа, он узнал о непреднамеренно сбитом украинском самолете через два дня после случившегося. Зариф уточнил, что, как только военнослужащие пришли к окончательному выводу, что это кто-то сделал по ошибке, о трагедии сразу же стало известно верховному лидеру Али Хеменеи.

На вопрос, не было ли безответственным для иранских властей не закрывать воздушное пространство страны в ночь проведения атаки по американским базам в Ираке, Зариф ответил, что Тегеран не находился в зоне военных действий. «Мы участвовали в войне против Ирака в течение восьми лет, не закрывая наше воздушное пространство», — заявил он.