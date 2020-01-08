В аэропорту Тегерана потерпел крушение украинский лайнер

По словам представителя аэропорта, на борту лайнера было 167 пассажиров. По данным иранских СМИ, самолет разбился из-за «технических проблем»

Пассажирский самолет Boeing 737 со 180 пассажирами на борту рухнул после взлета из международного аэропорта имени Имама Хомейни в Тегеране, сообщает агентство Fars News. Лайнер принадлежит украинской авиакомпании. Как сообщает агентство, причиной крушения стали «технические проблемы».

Об аварии также пишут агентства IRIB и Tasnim. О жертвах или пострадавших пока не сообщается.

Представитель аэропорта Тегерана подтвердил «РИА Новости» крушение лайнера. По его словам, на борту было 167 пассажиров.

По данным сервиса Flightradar, речь идет о рейсе PS752. Самолет вылетел из Тегерана в 5:42 мск и перестал и передавать сигналы через две минуты.

Данные об этом рейсе есть на сайте «Международных авиалиний Украины». Там сообщается, что он вылетел в Киев в 5:15.