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В аэропорту Тегерана потерпел крушение украинский лайнер
По словам представителя аэропорта, на борту лайнера было 167 пассажиров. По данным иранских СМИ, самолет разбился из-за «технических проблем»

Пассажирский самолет Boeing 737 со 180 пассажирами на борту рухнул после взлета из международного аэропорта имени Имама Хомейни в Тегеране, сообщает агентство Fars News. Лайнер принадлежит украинской авиакомпании. Как сообщает агентство, причиной крушения стали «технические проблемы».

Об аварии также пишут агентства IRIB и Tasnim. О жертвах или пострадавших пока не сообщается.

Представитель аэропорта Тегерана подтвердил «РИА Новости» крушение лайнера. По его словам, на борту было 167 пассажиров.

По данным сервиса Flightradar, речь идет о рейсе PS752. Самолет вылетел из Тегерана в 5:42 мск и перестал и передавать сигналы через две минуты. 

Данные об этом рейсе есть на сайте «Международных авиалиний Украины». Там сообщается, что он вылетел в Киев в 5:15.

В киевском аэропорту «Борисполь» сообщили «РИА Новости», что у них нет информации о возможном крушении самолета. «Да, у нас ожидается борт в 8.00 (9.00 мск) из Тегерана. Пока нет информации о каких-либо проблемах», — заявили в справочной.

Материал дополняется

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Иран, крушение, Самолет
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