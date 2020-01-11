Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗаслуженные подарки
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 11 января
USD ЦБ: 61,26 (+0,03) Quote, 10 янв, 12:18
Курс евро на 11 января
EUR ЦБ: 68,05 (-0,01) Quote, 10 янв, 12:18
В Кремле началась встреча Путина и Меркель Общество, 14:44 Россия выиграла первое золото на юношеских Олимпийских играх Спорт, 14:41 Путин обсудил Ливию с эмиром Катара и принцем из Абу-Даби Политика, 14:39 «Рубин» объявил об уходе двух футболистов Спорт, 14:13 Сенаторы оценили признание вины Ираном в крушении украинского Boeing Политика, 14:12 Иран назвал ошибку оператора системы ПВО причиной крушения Boeing Политика, 13:50 Министр культуры сменил умершего после 50 лет правления султана Омана Политика, 13:43 В Петербурге автомобиль сбил двух человек на пешеходном переходе Общество, 13:37 СМИ узнали о смене главного тренера в «Барселоне» Спорт, 13:36 Иран передаст Франции черные ящики украинского Boeing Политика, 13:06 Во время учений Минобороны России в Казахстане упал обломок ракеты Общество, 12:51 Президент UFC предложил работу уволенной за драку с грабителем продавщице Спорт, 12:41 Глава СБУ отреагировал на признание Ирана о крушении Boeing Общество, 12:39 Зачем в Samsung взялись производить «искусственных» людей Стиль, 12:34
Крушение украинского самолета в Иране ,  
0 

Иран назвал ошибку оператора системы ПВО причиной крушения Boeing

По словам командующего космическими силами, система ПВО Ирана приняла украинский авиалайнер за крылатую ракету. Оператор должен был связаться с командованием, но не сделал этого
Амир-Али Гаджизаде (Фото: Meghdad Madadi / Tasnim News Agency / AP)

Командующий Военно-космическими войсками Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Амир-Али Хаджизаде заявил, что украинский самолет Boeing, потерпевший крушение под Тегераном, был определен оператором системы ПВО в качестве крылатой ракеты, однако из-за помех в связи он не доложил об этом вовремя командованию и самостоятельно принял решение выпустить по лайнеру ракету. Об этом сообщает IRNA.     

«Либо сработала система помех, либо сеть была занята, но он не смог связаться. У него была возможность принять решение в течение пяти секунд. К сожалению, он принял неверное решение и запустил ракету по цели», — рассказал генерал. 

По его словам, военные Ирана просили закрыть воздушное движение на время ударов по американским базам в Ираке, однако это требование было проигнорировано. Хаджизаде отметил, что военные были в состоянии повышенной готовности из-за угрозы возможных ударов США по Ирану. Пассажирский Boeing, согласно информации, предоставленной оператором, был ошибочно опознан в качестве крылатой ракеты, после чего сбит. Гаджизаде также сказал, что КСИР берет на себя полную ответственность за инцидент, в ходе которого авиалайнер был сбит ракетой малой дальности, добавив, что «хотел умереть», когда услышал о катастрофе.

Атака Ирана на базу США в Ираке. Главное
Политика

В ночь с 7 на 8 января власти Ирана нанесли ракетные удары по объектам США и международной коалиции в Ираке. Это стало ответом на убийство иранского генерала КСИР Касема Сулеймани. Президент США Дональд Трамп пообещал ввести новые жесткие санкции против Ирана до тех пор, пока «Тегеран не изменит своего поведения». На фоне эскалации напряженности между двумя странами 8 января в Иране потерпел крушение самолет Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины», выполняющий рейс из Тегерана в Киев. На борту находились 176 человек, все они погибли. Среди них были граждане Канады, Украины и Ирана.    

Последствия крушения украинского Boeing в Иране. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Премьер-министр Каналы Джастин Трюдо заявил о наличии информации о том, что самолет был сбит иранской ракетой, эту же версию рассматривали украинские власти. 11 января в Иране сообщили, что военные «непреднамеренно» сбили лайнер. В заявлении Генштаба ВС Ирана отмечалось, что Boeing 737 напоминал по форме и траектории движения «вражеский объект» и был сбит ПВО в момент, когда самолет был замечен над военным центром Корпуса стражей исламской революции. Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от властей Тегерана вернуть тела погибших украинцев, выплатить компенсации и привлечь к ответственности всех виновных в авиакатастрофе.

Автор: Кристина Астафурова
Теги: Иран, Boeing, авиакатастрофа
Материалы по теме
Сенаторы оценили признание вины Ираном в крушении украинского Boeing
Политика
Иран передаст Франции черные ящики украинского Boeing
Политика
Глава СБУ отреагировал на признание Ирана о крушении Boeing
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter