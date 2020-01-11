Иран назвал ошибку оператора системы ПВО причиной крушения Boeing

По словам командующего космическими силами, система ПВО Ирана приняла украинский авиалайнер за крылатую ракету. Оператор должен был связаться с командованием, но не сделал этого

Амир-Али Гаджизаде (Фото: Meghdad Madadi / Tasnim News Agency / AP)

Командующий Военно-космическими войсками Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Амир-Али Хаджизаде заявил, что украинский самолет Boeing, потерпевший крушение под Тегераном, был определен оператором системы ПВО в качестве крылатой ракеты, однако из-за помех в связи он не доложил об этом вовремя командованию и самостоятельно принял решение выпустить по лайнеру ракету. Об этом сообщает IRNA.

«Либо сработала система помех, либо сеть была занята, но он не смог связаться. У него была возможность принять решение в течение пяти секунд. К сожалению, он принял неверное решение и запустил ракету по цели», — рассказал генерал.

По его словам, военные Ирана просили закрыть воздушное движение на время ударов по американским базам в Ираке, однако это требование было проигнорировано. Хаджизаде отметил, что военные были в состоянии повышенной готовности из-за угрозы возможных ударов США по Ирану. Пассажирский Boeing, согласно информации, предоставленной оператором, был ошибочно опознан в качестве крылатой ракеты, после чего сбит. Гаджизаде также сказал, что КСИР берет на себя полную ответственность за инцидент, в ходе которого авиалайнер был сбит ракетой малой дальности, добавив, что «хотел умереть», когда услышал о катастрофе.

В ночь с 7 на 8 января власти Ирана нанесли ракетные удары по объектам США и международной коалиции в Ираке. Это стало ответом на убийство иранского генерала КСИР Касема Сулеймани. Президент США Дональд Трамп пообещал ввести новые жесткие санкции против Ирана до тех пор, пока «Тегеран не изменит своего поведения». На фоне эскалации напряженности между двумя странами 8 января в Иране потерпел крушение самолет Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины», выполняющий рейс из Тегерана в Киев. На борту находились 176 человек, все они погибли. Среди них были граждане Канады, Украины и Ирана.