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Крушение украинского самолета в Иране ,  
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Иран не назвал Украине имена причастных к крушению Boeing

Место крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800
Место крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 (Фото: Rouzbeh Fouladi / ZUMAPRESS.com / Global Look Press)

Иран не назвал Украине имена причастных к крушению Boeing, сбитого в январе 2020 года неподалеку от Тегерана. Об этом заявил замминистра иностранных дел Украины Евгений Енин в эфире телеканала «Украина 24»

«До сегодняшнего момента иранская сторона не ответила нам позитивно на упомянутые пропозиции. Более того, нам даже отказываются сообщать имена тех людей, которые находятся под подозрением, или людей, в отношении которых будет в ближайшее время направлен обвинительный акт в суд», — сказал Енин.

По его словам, с первых же дней трагедии украинские власти вышли на контакт с иранскими коллегами и отправили несколько запросов о международно-правовой помощи. «Ответы на эти запросы либо приходят со значительными задержками, либо не содержат фактической информации, которая крайне необходима для продвижения украинского расследования», — сказал дипломат.

Крушение украинского пассажирского самолета в Иране. Главное
Общество
Фото:Mohammad Nasiri / AP

Boeing 737-800, вылетевший из Тегерана в Киев 8 января 2020 года, потерпел крушение почти сразу после взлета. Погибли все члены экипажа и пассажиры, среди которых были граждане Украины, Ирана, Афганистана, Великобритании, Швеции и Германии.

Сначала власти Ирана утверждали, что причиной крушения стало возгорание в двигателе самолета. Однако затем правительство признало, что лайнер был по ошибке сбит системами ПВО. Оператор принял Boeing за крылатую ракету, так как ждал воздушной атаки со стороны американских военных.

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал, чтобы Тегеран выполнил все обязательства, связанные с крушением самолета, а также пригрозил в противном случае обратиться в международные судебные инстанции. В декабре 2020 года власти Ирана утвердили выплаты в размере $150 тыс. каждой семье, член которой погиб при крушении самолета.

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