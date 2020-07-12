В Иране уточнили причину крушения украинского Boeing

Украинский пассажирский самолет, который разбился 8 января в районе аэропорта Тегерана, был сбит комплексом ПВО из-за неправильной настройки. Об этом говорится в докладе Организации гражданской авиации Ирана о ходе расследования инцидента. Содержание доклада передает агентство Tasnim.

Согласно докладу, один из комплексов ПВО Тегерана был перемещен, что привело к изменению его географического положения и направления. При этом после перемещения «из-за человеческой ошибки» перенастройка не была выполнена.

Из-за неправильной настройки система ошибочно опознала самолет как объект, который движется в сторону Тегерана с юго-западного направления. При этом на самом деле лайнер вылетал из аэропорта иранской столицы.

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