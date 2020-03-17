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Юристы оценили последствия невыхода на работу из-за детей на карантине

Школы Москвы будут закрыты из-за коронавируса, а свободное посещение для учащихся продлится лишь до 21 марта. Смогут ли их родители также уйти на карантин и приведет ли решение к росту цен на нянь, разбирался РБК
Фото: Владимир Мельников / Global Look Press

С 21 марта до 12 апреля все общеобразовательные школы, спортшколы и учреждения дополнительного образования будут закрыты согласно поправкам, которые мэр Москвы Сергей Собянин внес в указ о введении в столице режима повышенной готовности в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

Школы Московской области, начиная со следующей недели, уйдут на трехнедельные каникулы, об этом губернаторов региона Андрей Воробьев сообщил в свое Instagram

Режим свободного посещения школ учащимися, который ранее был введен мэром, будет действовать с 17 марта до 21 марта. Родители смогут принимать решение, продолжать ребенку ходить в школу либо остаться дома. В этом случае школьники будут продолжать обучение в дистанционной форме.

Режим повышенной готовности в Москве в связи с распространением коронавируса признан обстоятельством непреодолимой силы, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

Ранее частным школам столицы власти рекомендовали уйти на каникулы или перейти на дистанционное обучение. Уход на каникулы рекомендован также учащимся школ при посольствах стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией.

Министерство просвещения России рекомендовало регионам при необходимости переводить школы на дистанционную форму обучения.

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Что делать работающим родителям школьников, отправленных на домашнее обучение

Опрошенные РБК юристы и эксперты пояснили, чем грозит для работника невыход на работу в случае, если ему не с кем оставить детей, а также посоветовали брать отпуск или воспользоваться услугами нянь.

По словам руководителя практики трудового права коллегии адвокатов «Солдаткин, Зеленая и партнеры» Ксении Михайличенко в контексте трудового законодательства нет понятия «непреодолимая сила», которое позволило бы сотруднику не выйти на работу без последующих санкций со стороны работодателя.

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«Есть вариант получить листок нетрудоспособности — для родителей детей, у которых в детском саду объявлен карантин. Прямо предусмотрено, что для родителей детей в возрасте до 7 лет, посещающих дошкольное учреждение, выдается больничный лист на весь период карантина. Другой вопрос, когда ребенок — уже школьник, здесь никаких особенностей в связи с карантином нет», — пояснила РБК адвокат коллегии адвокатов «Солдаткин, Зеленая и партнеры» Ксении Михайличенко. По ее словам, у родителей остаются возможность попросить очередной оплачиваемый отпуск у работодателя.

«Сроки такого отпуска устанавливаются в декабре, однако он может пересматриваться по соглашению работника и работодателя», — сказала она, добавив, что вторым вариантом может быть возможность уйти в отпуск без сохранения содержания в связи с наличием уважительных причин.

«Сейчас Трудовой кодекс у нас не предусматривает того, чтобы работодатель разрешил сотруднику сидеть дома, например в связи с тем, что школа закрыта... Пока у нас нет инструмента, чтобы работник мог без последствий прийти к работодателю, сообщить, что его ребенок не ходит в школу в связи с коронавирусом и что с завтрашнего дня он не выйдет на работу», — считает руководитель практики трудового права Bryan Cave Leighton Paisner Russia Надежда Илюшина.

Исходя из указа обязанности сидеть школьникам дома нет, указывает партнер юридического бюро «Падва и Эпштейн» Павел Герасимов, поэтому, если родитель решил не пускать ребенка в школу, это его волеизъявление. «У работника не предусмотрена возможность не выйти на работу, пользуясь этим приказом. Выходом из ситуации будет отпуск за свой счет, в противном случае невыход будет считаться за прогул», — считает юрист.

По словам партнера КА Pen & Paper Екатерины Тягай, нормы законодательства не предусматривают оплачиваемые отпуска родителям в случаях, если ребенок не болеет.

«Здесь нужно руководствоваться здравой логикой. Первое, что должен сделать такой родитель — это предупредить об этом своего работодателя. Поскольку детей отправляют на карантин, а это связано с риском вспышки заболеваемости, родители вынуждены брать на себя функции по уходу за детьми. Это обеспечивает интересы работодателей, потому что такие родители потенциально являются разносчиками вирусов», — говорит Тягай.

Управляющий партнер коллегии адвокатов «Старинский, Корчаго и партнеры» Владимир Старинский считает, что для разрешения потенциального спора между работником и работодателем следует привлечь Трудовую инспекцию. «В таком случае инспекция может выступить посредником в решении потенциального спора, тогда у работодателя будет меньше возможности злоупотреблять своими правами. Но Трудовой кодекс в любом случае стоит выше, чем указ мэра Москвы», — добавил он.

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Подорожают ли няни

По словам сооснователя сервиса Bbsit Елизаветы Савельевой, введение свободного посещения в государственных школах и каникулы в частных могут повлиять на спрос на нянь, если одновременно подобные меры не будут введены в других организациях. «Тогда родителям просто не с кем будет оставить детей, соответственно, придется рассматривать варианты нянь или бебиситтеров. Но так как многие крупные организации также переходят на работу из дома, все-таки полагаю, что спрос на нянь повысится не очень сильно», — говорит Савельева. Сервис не планирует повышать цены в случае роста спроса. В дни обычных школьных каникул в Bbsit не наблюдают всплеска на свои услуги, объясняя это тем, что родители, как правило, планируют совместный досуг на этот период или обращаются за помощью к бабушкам.

Руководитель PR-службы сервиса YouDo Ольга Чернявская отмечает рост спрос на услуги нянь за последние несколько недель, связанный с режимом повышенной готовности в Москве. В YouDo ожидают увеличение цен на услуги нянь из-за введения свободного посещения в школах. «В целом в последнее время мы видим повышенный спрос на услуги, связанные с доставкой, заказом на дом — например, продуктов, выноса мусора, клининга», — рассказала Чернявская.

К утру 14 марта в Москве выявлено 24 случая коронавируса. Общее число выявленных случаев в России — 47. Режим самоизоляции в соответствии с указом Собянина должны соблюдать не только граждане, которые вернулись из стран с неблагополучной ситуацией по коронавирусу, но и проживающие с ними лица.

Авторы: Егор Губернаторов, Любовь Порываева, Анна Балашова, Майя Бобенко
Теги: коронавирус, школа
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