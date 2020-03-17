Юристы оценили последствия невыхода на работу из-за детей на карантине

Что делать работающим родителям школьников, отправленных на домашнее обучение

Опрошенные РБК юристы и эксперты пояснили, чем грозит для работника невыход на работу в случае, если ему не с кем оставить детей, а также посоветовали брать отпуск или воспользоваться услугами нянь.

По словам руководителя практики трудового права коллегии адвокатов «Солдаткин, Зеленая и партнеры» Ксении Михайличенко в контексте трудового законодательства нет понятия «непреодолимая сила», которое позволило бы сотруднику не выйти на работу без последующих санкций со стороны работодателя.

«Есть вариант получить листок нетрудоспособности — для родителей детей, у которых в детском саду объявлен карантин. Прямо предусмотрено, что для родителей детей в возрасте до 7 лет, посещающих дошкольное учреждение, выдается больничный лист на весь период карантина. Другой вопрос, когда ребенок — уже школьник, здесь никаких особенностей в связи с карантином нет», — пояснила РБК адвокат коллегии адвокатов «Солдаткин, Зеленая и партнеры» Ксении Михайличенко. По ее словам, у родителей остаются возможность попросить очередной оплачиваемый отпуск у работодателя.

«Сроки такого отпуска устанавливаются в декабре, однако он может пересматриваться по соглашению работника и работодателя», — сказала она, добавив, что вторым вариантом может быть возможность уйти в отпуск без сохранения содержания в связи с наличием уважительных причин.

«Сейчас Трудовой кодекс у нас не предусматривает того, чтобы работодатель разрешил сотруднику сидеть дома, например в связи с тем, что школа закрыта... Пока у нас нет инструмента, чтобы работник мог без последствий прийти к работодателю, сообщить, что его ребенок не ходит в школу в связи с коронавирусом и что с завтрашнего дня он не выйдет на работу», — считает руководитель практики трудового права Bryan Cave Leighton Paisner Russia Надежда Илюшина.

Исходя из указа обязанности сидеть школьникам дома нет, указывает партнер юридического бюро «Падва и Эпштейн» Павел Герасимов, поэтому, если родитель решил не пускать ребенка в школу, это его волеизъявление. «У работника не предусмотрена возможность не выйти на работу, пользуясь этим приказом. Выходом из ситуации будет отпуск за свой счет, в противном случае невыход будет считаться за прогул», — считает юрист.

По словам партнера КА Pen & Paper Екатерины Тягай, нормы законодательства не предусматривают оплачиваемые отпуска родителям в случаях, если ребенок не болеет.

«Здесь нужно руководствоваться здравой логикой. Первое, что должен сделать такой родитель — это предупредить об этом своего работодателя. Поскольку детей отправляют на карантин, а это связано с риском вспышки заболеваемости, родители вынуждены брать на себя функции по уходу за детьми. Это обеспечивает интересы работодателей, потому что такие родители потенциально являются разносчиками вирусов», — говорит Тягай.

Управляющий партнер коллегии адвокатов «Старинский, Корчаго и партнеры» Владимир Старинский считает, что для разрешения потенциального спора между работником и работодателем следует привлечь Трудовую инспекцию. «В таком случае инспекция может выступить посредником в решении потенциального спора, тогда у работодателя будет меньше возможности злоупотреблять своими правами. Но Трудовой кодекс в любом случае стоит выше, чем указ мэра Москвы», — добавил он.

Подорожают ли няни

По словам сооснователя сервиса Bbsit Елизаветы Савельевой, введение свободного посещения в государственных школах и каникулы в частных могут повлиять на спрос на нянь, если одновременно подобные меры не будут введены в других организациях. «Тогда родителям просто не с кем будет оставить детей, соответственно, придется рассматривать варианты нянь или бебиситтеров. Но так как многие крупные организации также переходят на работу из дома, все-таки полагаю, что спрос на нянь повысится не очень сильно», — говорит Савельева. Сервис не планирует повышать цены в случае роста спроса. В дни обычных школьных каникул в Bbsit не наблюдают всплеска на свои услуги, объясняя это тем, что родители, как правило, планируют совместный досуг на этот период или обращаются за помощью к бабушкам.

Руководитель PR-службы сервиса YouDo Ольга Чернявская отмечает рост спрос на услуги нянь за последние несколько недель, связанный с режимом повышенной готовности в Москве. В YouDo ожидают увеличение цен на услуги нянь из-за введения свободного посещения в школах. «В целом в последнее время мы видим повышенный спрос на услуги, связанные с доставкой, заказом на дом — например, продуктов, выноса мусора, клининга», — рассказала Чернявская.

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