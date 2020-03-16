В Подмосковье закроют школы на трехнедельные каникулы

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Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил в своем Instagram, что со следующей недели в школах региона объявят трехнедельные каникулы.

По его словам, на этой неделе в школах было организовано дистанционное обучение. Он добавил, что в понедельник, 16 марта, на занятия пришли 80% учеников.

Студентам шести подмосковных вузов власти предложат дистанционное обучение.

Кроме того, власти Подмосковья вводят ограничения на проведение массовых мероприятий, аналогичные предпринятым в Москве. Так, запрещено проводить такие мероприятия, если в них участвует больше 50 человек.