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В Подмосковье закроют школы на трехнедельные каникулы

Фото: Рогулин Дмитрий / ТАСС

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил в своем Instagram, что со следующей недели в школах региона объявят трехнедельные каникулы.

По его словам, на этой неделе в школах было организовано дистанционное обучение. Он добавил, что в понедельник, 16 марта, на занятия пришли 80% учеников.

Студентам шести подмосковных вузов власти предложат дистанционное обучение.

Все школы в Москве закроют с 21 марта из-за коронавируса
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Кроме того, власти Подмосковья вводят ограничения на проведение массовых мероприятий, аналогичные предпринятым в Москве. Так, запрещено проводить такие мероприятия, если в них участвует больше 50 человек. 

Ранее об ужесточении ограничительных мер объявил мэр Москвы Сергей Собянин. В частности, власти решили закрыть все школы Москвы с 21 марта из-за ситуации с коронавирусом. С 16 марта они уже работают в режиме свободного посещения. 

Теги: школы, Московская область, каникулы
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