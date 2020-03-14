Частные школы Москвы отправят на каникулы из-за коронавируса

Власти Москвы рекомендовали уйти на каникулы или дистанционное обучение частным образовательным учреждениям из-за распространения коронавируса. Всего письмо получили 229 учреждений

Негосударственным образовательным организациям Москвы рекомендовали перейти на двухнедельные каникулы или дистанционное обучение, начиная с понедельника, 16 марта. Это следует из письма за подписью руководителя департамента образования столицы Исаака Калины и председателя совета директоров московского отделения Ассоциации некоммерческих образовательных организаций регионов России Карины Черняковой. В Департаменте образования Москвы подтвердили РБК наличие письма с рекомендацией для частных школ.

Как рассказала РБК заместитель Черняковой в частной школе «Интеллект» Марианна Балта, в «Интеллекте» вечером 13 марта было собрано экстренное совещание, на котором Чернякова сообщила о том, что письмо с рекомендациями было направлено в 229 негосударственных школ. «9 и 11 классы в нашей школе будут обучаться дистанционно, остальные ученики уйдут на каникулы», — сказала Балта.

О получении подобной рекомендации написала в Facebook и основатель школы КрашПро Наргиз Асадова.

В начале марта в школах Москвы были введены «утренние фильтры» для профилактики гриппа и ОРВИ, эти меры были обозначены в приказе департамента образования Москвы от 27 февраля. Исходя из него школы также должны быть обеспечены оборудованием для бесконтактного измерения температуры и бактерицидными облучателями.