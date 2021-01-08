Зеленский объяснил введение локдауна на Украине

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Президент Украины Владимир Зеленский объяснил введение в стране нового локдауна стремлением снизить число заболевших коронавирусом после новогодних праздников. Об этом сообщается на сайте главы государства.

«Мы сбиваем волну роста числа больных после новогодних праздников и параллельно ускоряем получение качественной зарегистрированной вакцины, одобренной ВОЗ», — отметил Зеленский.

По его словам, этот карантин будет «не таким жестким», как весной 2020 года. Также новые ограничения будут более лояльными, чем меры, которые вводятся в других странах.

Зеленский на совещании правительства убедился, что в стране продолжат работу магазины, где можно приобрести продукты питания, средства гигиены и бытовую химию. Также кафе и рестораны будут работать навынос, киоски, которые не будут создавать скопления людей, также смогут предоставлять свои услуги.