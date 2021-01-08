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Пандемия коронавируса ,  
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Зеленский объяснил введение локдауна на Украине

Фото: Валентин Огиренко / Reuters
Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил введение в стране нового локдауна стремлением снизить число заболевших коронавирусом после новогодних праздников. Об этом сообщается на сайте главы государства.

«Мы сбиваем волну роста числа больных после новогодних праздников и параллельно ускоряем получение качественной зарегистрированной вакцины, одобренной ВОЗ», — отметил Зеленский.

По его словам, этот карантин будет «не таким жестким», как весной 2020 года. Также новые ограничения будут более лояльными, чем меры, которые вводятся в других странах.

Зеленский на совещании правительства убедился, что в стране продолжат работу магазины, где можно приобрести продукты питания, средства гигиены и бытовую химию. Также кафе и рестораны будут работать навынос, киоски, которые не будут создавать скопления людей, также смогут предоставлять свои услуги.

На Украине начался жесткий локдаун
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Фото:Глеб Гаранич / Reuters

Банки, аптеки и почтовые отделения продолжат работу. Для посещения парикмахерских и салонов красоты люди будут должны предварительно записаться. Работа общественного транспорта ограничена не будет.

Новый карантин продлится на Украине с 8 по 24 января. Среди введенных ограничений: запрет на работу рынков, фитнес-залов, развлекательных заведений, праздничных ярмарок, торговых центров, закрытие школ и вузов.

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