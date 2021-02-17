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Генерал СК возглавил управление генпрокуратуры по надзору за следствием

Заместитель руководителя главного управления по расследованию особо важных дел (ГУРОВД) СКР Сергей Голкин перешел на работу в Генеральную прокуратуру. Генерал-майор юстиции возглавил главное управление по надзору за расследованием особо важных дел, пишет «Коммерсантъ».

34-й главк Генпрокуратуры оставался без руководителя девять месяцев. В мае прошлого года его по достижении 70-летия покинул Владимир Юдин, служивший в органах прокуратуры с 1977 года.

По сведениям издания, предложение о замещении вакантной должности Голкин, вероятнее всего, получил от двух своих бывших коллег по Следственному комитету — генерального прокурора Игоря Краснова и его заместителя Анатолия Разинкина, который курирует следствие в центральных аппаратах СК и МВД.

Материал дополняется.

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