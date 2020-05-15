Начальники двух главков Генпрокуратуры ушли в отставку
Два начальника управлений Генпрокуратуры — Владимир Юдин и Юрий Карапетян, — ушли с занимаемых должностей, рассказали РБК два источника в Генпрокуратуре. Владимир Юдин — начальник Главного управления по надзору за расследованием особо важных дел. Юрий Карапетян возглавлял Главное управление по надзору за следствием, дознанием и оперативно-розыскной деятельностью.
По словам одного из собеседников РБК, Юдин в дальнейшем может занять пост советника генерального прокурора.
По данным источников РБК, в ближайшее время свой пост может покинуть и начальник Управления по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Александр Русецкий.
РБК направил запрос в пресс-службу Генеральной прокуратуры.
Информация о том, что Юдин и Карапетян ушли в отставку, впервые появилась в Telegram-канале «Бывший следак».