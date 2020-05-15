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Начальники двух главков Генпрокуратуры ушли в отставку

Главы двух управлений Генпрокуратуры, занимающихся надзором над следствием, покинут свои посты. Также в ближайшее время уйдет и начальник управления по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции
Юрий Карапетян
Юрий Карапетян (Фото: Гавриил Григоров / ТАСС )

Два начальника управлений Генпрокуратуры — Владимир Юдин и Юрий Карапетян, — ушли с занимаемых должностей, рассказали РБК два источника в Генпрокуратуре. Владимир Юдин — начальник Главного управления по надзору за расследованием особо важных дел. Юрий Карапетян возглавлял Главное управление по надзору за следствием, дознанием и оперативно-розыскной деятельностью.

По словам одного из собеседников РБК, Юдин в дальнейшем может занять пост советника генерального прокурора.

По данным источников РБК, в ближайшее время свой пост может покинуть и начальник Управления по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Александр Русецкий.

РБК направил запрос в пресс-службу Генеральной прокуратуры.

Информация о том, что Юдин и Карапетян ушли в отставку, впервые появилась в Telegram-канале «Бывший следак».

Владимир Юдин занимал пост начальника Главного управления по надзору за расследованием особо важных дел с апреля 2019 года. До этого, с 2011 года он был начальником управления по надзору за расследованием особо важных дел в центральном аппарате ведомства. Карапетян занимал пост начальника главка с декабря 2018 года.

Главк, который возглавил Юдин, был создан распоряжением экс-генпрокурора Юрия Чайки в 2019 году после неоднократных заявлений о намерении усилить надзор за следствием. Политолог Татьяна Становая тогда объясняла РБК выделение нового главка «институциональной борьбой» прокуратуры со Следственным комитетом: до 2011 года СК входил в состав Генпрокуратуры. После его выделения в независимую структуру за ГП осталась лишь функция надзора над следствием. «Прокуратура много лет пытается расширить свои возможности надзора за следствием. Последние годы положение председателя СКР Александра Бастрыкина существенно ослаблялось, и было бы странно, если бы в Генпрокуратуре не воспользовались ситуацией», — говорила Становая.

Заместителем генпрокурора станет его бывший коллега по СКР
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Игорь Краснов

Юрий Чайка неоднократно критиковал деятельность СК и предлагал расширить контроль генпрокуратуры над следственным ведомством. В январе 2020 года Юрий Чайка ушел в отставку и был назначен полпредом на Кавказе. Его сменил замглавы Следственного комитета Игорь Краснов. Сразу же после назначения он опроверг все сообщения о конфликте двух ведомств, а пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что никакого обсуждения нового объединении прокуратуры и Следственного комитета не ведется.

После назначения Краснова свои посты покинули несколько заместителей генпрокурора, в том числе Леонид Коржинек и Юрий Гулягин.

Авторы: Дмитрий Серков, Георгий Тадтаев
Теги: Генпрокуратура, отставка, Игорь Краснов, Юрий Чайка
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