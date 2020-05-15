Начальники двух главков Генпрокуратуры ушли в отставку

Главы двух управлений Генпрокуратуры, занимающихся надзором над следствием, покинут свои посты. Также в ближайшее время уйдет и начальник управления по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции

Юрий Карапетян (Фото: Гавриил Григоров / ТАСС )

Два начальника управлений Генпрокуратуры — Владимир Юдин и Юрий Карапетян, — ушли с занимаемых должностей, рассказали РБК два источника в Генпрокуратуре. Владимир Юдин — начальник Главного управления по надзору за расследованием особо важных дел. Юрий Карапетян возглавлял Главное управление по надзору за следствием, дознанием и оперативно-розыскной деятельностью.

По словам одного из собеседников РБК, Юдин в дальнейшем может занять пост советника генерального прокурора.

По данным источников РБК, в ближайшее время свой пост может покинуть и начальник Управления по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Александр Русецкий.

РБК направил запрос в пресс-службу Генеральной прокуратуры.

Информация о том, что Юдин и Карапетян ушли в отставку, впервые появилась в Telegram-канале «Бывший следак».