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American Express $140 (+17,19%) прогноз Morgan Stanley к 25.04.20 Купить
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Политика ,  
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СМИ узнали об отставке начальника оперативного управления МВД России
По данным «Коммерсанта», глава управления, бывший начальник московского главка Анатолий Якунин ушел в отпуск, после которого на работу уже не вернется. Сам генерал подтвердил газете эту информацию, но новое место работы не назвал
Анатолий Якунин (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Начальник оперативного управления МВД России, бывший начальник московского главка генерал-лейтенант полиции Анатолий Якунин уходит в отставку, выяснила газета «Коммерсантъ». Сам Якунин подтвердил газете решение покинуть пост.

По данным «Коммерсанта», в понедельник, 13 мая, Якунин на встрече с сотрудниками управления объявил, что уходит в отпуск, после которого на работу уже не вернется. Указ об освобождении его от должности президент пока не подписал.

«Мне уже больше 55 лет, и пришло время заняться новым делом», — сказал Анатолий Якунин изданию, подтвердив свой уход. Он отказался от других комментариев, но уточнил, что до выбора нового места работы намерен заняться возрождением боевого самбо в Орловской области, откуда он родом.

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Анатолий Якунин начинал службу в милиции участковым инспектором, работал руководителем милицейских подразделений районного и областного уровня. Был заместителем Владимира Колокольцева (ныне глава МВД), когда тот возглавлял УМВД России по Орловской области.

В июне 2012 года Якунин был назначен руководителем столичной полиции и занимал этот пост до 2016 года, после чего перешел в центральный аппарат МВД. Источники «Коммерсанта» сообщили, что у руководства МВД были претензии к работе генерал-лейтенанта во время его работе в московском главке. В частности, вопросы возникли к кадровой политике Якунина и дефициту людей в некоторых подразделениях.

Собеседники издания также утверждают, что работа оперативного управления МВД, которым руководил Якунин, была признана неудовлетворительной, а сам он получил «неполное служебное соответствие».

Автор: Маргарита Девяткина
Теги: Анатолий Якунин, МВД России, Владимир Колокольцев
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