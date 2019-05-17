СМИ узнали об отставке начальника оперативного управления МВД России

По данным «Коммерсанта», глава управления, бывший начальник московского главка Анатолий Якунин ушел в отпуск, после которого на работу уже не вернется. Сам генерал подтвердил газете эту информацию, но новое место работы не назвал

Анатолий Якунин (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Начальник оперативного управления МВД России, бывший начальник московского главка генерал-лейтенант полиции Анатолий Якунин уходит в отставку, выяснила газета «Коммерсантъ». Сам Якунин подтвердил газете решение покинуть пост.

По данным «Коммерсанта», в понедельник, 13 мая, Якунин на встрече с сотрудниками управления объявил, что уходит в отпуск, после которого на работу уже не вернется. Указ об освобождении его от должности президент пока не подписал.

«Мне уже больше 55 лет, и пришло время заняться новым делом», — сказал Анатолий Якунин изданию, подтвердив свой уход. Он отказался от других комментариев, но уточнил, что до выбора нового места работы намерен заняться возрождением боевого самбо в Орловской области, откуда он родом.

Анатолий Якунин начинал службу в милиции участковым инспектором, работал руководителем милицейских подразделений районного и областного уровня. Был заместителем Владимира Колокольцева (ныне глава МВД), когда тот возглавлял УМВД России по Орловской области.