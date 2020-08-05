Путин отправил в отставку трех генералов Следственного комитета

Своих должностей лишились руководители четырех управлений СК, в том числе главы следственных управлений в Краснодарском крае и Иркутской области. Все они написали рапорты об отставке по собственному желанию

Сергей Вазюлин (Фото: sledcom.ru)

Президент Владимир Путин своим указом отправил в отставку четырех руководителей управлений Следственного комитета, трех генералов и одного полковника. Об этом сообщили РБК источник в СК и собеседник, близкий к ведомству.

Все они написали рапорты об уходе в отставку по собственному желанию.

Со своего поста ушел генерал-майор юстиции Сергей Вазюлин, руководитель Московского межрегионального следственного управления СК на транспорте. В следственных органах он работал с 1999 года. До 2011 года занимал различные должности в прокуратуре Орловской области. В 2015 году он перешел в межрегиональное следственное управление на транспорте на должность заместителя руководителя, в 2018 году возглавил его.

Также в отставку ушел генерал-майор юстиции Андрей Бунев, руководитель следственного управления СК по Иркутской области. В прокуратуре он работал с 1988 года. С сентября 2007 года был первым заместителем руководителя следственного управления в Иркутской области, с 2011 по 2013 год возглавлял управление СК по Кемеровской области. Управление СК в Иркутской области он возглавил в 2013 году.

Должность покинул и генерал-лейтенант юстиции Вадим Бугаенко, руководивший управлением СК по Краснодарскому краю. В прокуратуре региона он работал с 1996 года.