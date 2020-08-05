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Путин отправил в отставку трех генералов Следственного комитета

Своих должностей лишились руководители четырех управлений СК, в том числе главы следственных управлений в Краснодарском крае и Иркутской области. Все они написали рапорты об отставке по собственному желанию
Сергей Вазюлин
Сергей Вазюлин (Фото: sledcom.ru)

Президент Владимир Путин своим указом отправил в отставку четырех руководителей управлений Следственного комитета, трех генералов и одного полковника. Об этом сообщили РБК источник в СК и собеседник, близкий к ведомству.

Все они написали рапорты об уходе в отставку по собственному желанию.

Со своего поста ушел генерал-майор юстиции Сергей Вазюлин, руководитель Московского межрегионального следственного управления СК на транспорте. В следственных органах он работал с 1999 года. До 2011 года занимал различные должности в прокуратуре Орловской области. В 2015 году он перешел в межрегиональное следственное управление на транспорте на должность заместителя руководителя, в 2018 году возглавил его.

Также в отставку ушел генерал-майор юстиции Андрей Бунев, руководитель следственного управления СК по Иркутской области. В прокуратуре он работал с 1988 года. С сентября 2007 года был первым заместителем руководителя следственного управления в Иркутской области, с 2011 по 2013 год возглавлял управление СК по Кемеровской области. Управление СК в Иркутской области он возглавил в 2013 году.

Должность покинул и генерал-лейтенант юстиции Вадим Бугаенко, руководивший управлением СК по Краснодарскому краю. В прокуратуре региона он работал с 1996 года.

Еще одним ушедшим в отставку стал руководитель Главного управления обеспечения деятельности Следственного комитета полковник Риф Гайфутдинов. Управление он возглавил в 2018 году, до этого был руководителем управделами этого подразделения.

СМИ узнали об отставке начальника следственного управления ФСБ
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Михаил Шишов

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Ранее 5 августа стало известно, что свой пост покидает начальник следственного управления ФСБ Михаил Шишов. Об этом сообщали Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ» и «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. По данным Telegram-канала, Шишов покидает свой пост в связи с выходом на пенсию по выслуге лет. «Коммерсантъ» называет несколько возможных причин ухода, в том числе коррупционный скандал.

Авторы: Дмитрий Серков, Георгий Тадтаев
Теги: Следственный комитет, отставка, Владимир Путин
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