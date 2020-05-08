Заместителем генпрокурора станет его бывший коллега по СКР

Замначальника главного управления по расследованию особо важных дел в Следственном комитете Анатолий Разинкин станет замом генпрокурора. Это управление генпрокурор Игорь Краснов курировал во время работы в СК

Игорь Краснов (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Источник, близкий к Генеральной прокуратуре, рассказал РБК, что на должность заместителя генпрокурора предложена кандидатура Анатолия Разинкина, замначальника главного управления по расследованию особо важных дел Следственного комитета. Собеседник РБК в Совете федерации подтвердил, что в палату внесена кандидатура Разинкина для утверждения заместителем генпрокурора.

О том, что Разиникин может стать заместителем генпрокурора Игоря Краснова. в конце марта писал «Коммерсантъ». До прихода в СКР Разинкин работал в том числе в Генпрокуратуре, где занимался внутренней безопасностью ведомства и служебными проверками. В Генпрокуратуре, по данным «Коммерсанта», он должен будет заменить заместителя главы ведомства Виктора Гриня и курировать следствие в центральных аппаратах СК и МВД.

Гринь, как писал «Коммерсантъ», уйдет в отставку по достижению предельного возраста нахождения на госслужбе — в этом году ему исполнилось 69 лет. До этого, в марте, с постов заместителей генпрокурора ушли Леонид Коржинек и Юрий Гулягин.

Игорь Краснов возглавил Генпрокуратуру в конце января, сменив на этом посту Юрия Чайку. До назначения он был заместителем главы СК и курировал главное управление по расследованию особо важных дел и главное следственное управление.