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СМИ узнали об отставке начальника следственного управления ФСБ

Михаил Шишов
Михаил Шишов (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

Начальник следственного управления ФСБ Михаил Шишов покидает свой пост. Об этом сообщили Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ» и «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

По данным Telegram-канала, Шишов покидает свой пост в связи с выходом на пенсию по выслуге лет. Для того, чтобы сообщить генералу об отставке, его вызвали из очередного отпуска на службу.

Как отметили источники газеты, может быть несколько причин ухода Шишова в отставку. Одна из них — коррупционный скандал в управлении, в котором замешаны двое следователей ФСБ — Алексей Колбов и Сергей Белоусов. Они попались на вымогательстве взятки на общую сумму 65 млн руб. в биткойнах у бывшего гендиректора ФГУП «Издательство «Известия» Эраста Галумова, обвиняемого в мошенничестве.

По словам собеседников издания, Шишову могли припомнить так и не состоявшееся уголовное преследование следователя по особо важным делам главного следственного управления СКР Руслана Миниахметова. «Якобы в СУ ФСБ <...> поступали и данные, компрометирующие полковника Миниахметова, но хода им не дали», — говорится в публикации.

Как отметил один из собеседников «Коммерсанта», Шишова могли отправить в отставку по совокупности. Он указал на то, что на совещаниях работа следователей управления и их руководителя никогда не подвергалась публичной критике. «Напротив, отмечалось, что у следствия ФСБ крайне низкий процент уголовных дел, которые возвращаются прокуратурой или судами на доследование или заканчиваются оправдательными приговорами», — пишет газета.

Михаил Шишов родился 25 марта 1961 года в Тамбовской области. Окончил Саратовский юридический институт. С 1988 года служил в органах безопасности, занимал должность первого заместителя начальника УФСБ по Тамбовской области. Накануне своего 50-летия Шишова назначили начальником УФСБ по Курской области, а позднее присвоили звание генерал-майора. Затем он был переведен в Москву, где возглавил следственное управление ФСБ.

Автор: Михаил Юшков
Теги: отставка, ФСБ
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