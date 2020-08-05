СМИ узнали об отставке начальника следственного управления ФСБ

Михаил Шишов (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

Начальник следственного управления ФСБ Михаил Шишов покидает свой пост. Об этом сообщили Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ» и «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

По данным Telegram-канала, Шишов покидает свой пост в связи с выходом на пенсию по выслуге лет. Для того, чтобы сообщить генералу об отставке, его вызвали из очередного отпуска на службу.

Как отметили источники газеты, может быть несколько причин ухода Шишова в отставку. Одна из них — коррупционный скандал в управлении, в котором замешаны двое следователей ФСБ — Алексей Колбов и Сергей Белоусов. Они попались на вымогательстве взятки на общую сумму 65 млн руб. в биткойнах у бывшего гендиректора ФГУП «Издательство «Известия» Эраста Галумова, обвиняемого в мошенничестве.

По словам собеседников издания, Шишову могли припомнить так и не состоявшееся уголовное преследование следователя по особо важным делам главного следственного управления СКР Руслана Миниахметова. «Якобы в СУ ФСБ <...> поступали и данные, компрометирующие полковника Миниахметова, но хода им не дали», — говорится в публикации.

Как отметил один из собеседников «Коммерсанта», Шишова могли отправить в отставку по совокупности. Он указал на то, что на совещаниях работа следователей управления и их руководителя никогда не подвергалась публичной критике. «Напротив, отмечалось, что у следствия ФСБ крайне низкий процент уголовных дел, которые возвращаются прокуратурой или судами на доследование или заканчиваются оправдательными приговорами», — пишет газета.