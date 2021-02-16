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СК завершил расследование возбужденного Бастрыкиным дела на генералов МВД

Александр Краковский
Александр Краковский (Фото: МВД России)

СК завершил расследование уголовного дела в отношении бывших заместителей начальника следственного департамента МВД генерал-майоров юстиции Александра Бирюкова и Александра Краковского, а также следователя по особо важным делам Александра Брянцева, сообщила газета «Коммерсантъ». В деле 45 томов.

Уголовное дело против них заведено по поручению главы СК Александра Бастрыкина по ч. 3 ст. 285 УК (злоупотребление полномочиями), рассказывали источники РБК. По версии следствия, сотрудники МВД пытались развалить уголовное дело в отношении девелопера Альберта Худояна, обвиняемого в хищении недвижимости в центре Москвы, сообщило издание.

По информации СК, для этого Бирюков подготовил служебную записку на имя своего руководителя Александра Романова, в которую внес недостоверные данные о грубых нарушениях процессуальных норм при расследовании дела Худояна в главном следственном управлении ГУ МВД по Москве. Затем Краковский убедил главу следственного департамента в необходимости забрать дело из столичного главка в центральный аппарат. Брянцев, в свою очередь, желая выслужиться перед генералами, освободил из-под ареста три земельных участка на Ленинградском проспекте, арестованных в ходе расследования дела Худояна, и настоял на его переводе из следственного изолятора под домашний арест, сообщило издание со ссылкой на материалы дела.

Впоследствии фигуранты якобы вовсе планировали освободить бизнесмена, переквалифицировав обвинение на более легкое, полагают в СК. За это офицеры рассчитывали получить от Худояна вознаграждения «имущественного и неимущественного характера», сообщил изданию со ссылкой на материалы дела адвокат Бирюкова Павел Лапшов. По его словам, «ничего конкретного» по поводу того, на какую именно благодарность якобы рассчитывали генералы и следователь, в деле нет.

Двух генералов МВД арестовали по делу о злоупотреблении полномочиями
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Александр Бирюков

Бирюкова и Краковского арестовали в апреле 2020 года. Фигуранты дела не признали своей вины. Худоян, в свою очередь, отрицал свое участие в сговоре с сотрудниками следственного департамента МВД. По словам Лапшова, каких-либо реальных доказательств виновности его подзащитного в деле нет.

Романова после задержания Бирюкова и Краковского отправили в отставку, а в результате последующей проверки из департамента были уволены и другие сотрудники, сообщил «Коммерсантъ». Часть из них пытается восстановиться в должностях через суд.

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Худояна обвинили в незаконном владении тремя земельными участками. Его задержали в июне 2019 года. Сначала бизнесмена отправили под домашний арест, но позже по ходатайству следствия перевели в СИЗО. Следователи объясняли решение тем, что дети бизнесмена — граждане США, и это создавало для Худояна возможность скрыться. Но впоследствии Мосгорсуд дважды отменял продление нахождения под стражей Худояну, возвращая ходатайства следствия в суд первой инстанции.

В ноябре 2019 года Тверской районный суд отпустил бизнесмена под домашний арест. Ходатайство об этом подал Брянцев. Он обосновывал это тем, что следствию стали известны новые обстоятельства: у Худояна малолетние дети и больная мать, есть постоянная работа, и он положительно характеризуется.

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