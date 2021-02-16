СК завершил расследование возбужденного Бастрыкиным дела на генералов МВД

Александр Краковский (Фото: МВД России)

СК завершил расследование уголовного дела в отношении бывших заместителей начальника следственного департамента МВД генерал-майоров юстиции Александра Бирюкова и Александра Краковского, а также следователя по особо важным делам Александра Брянцева, сообщила газета «Коммерсантъ». В деле 45 томов.

Уголовное дело против них заведено по поручению главы СК Александра Бастрыкина по ч. 3 ст. 285 УК (злоупотребление полномочиями), рассказывали источники РБК. По версии следствия, сотрудники МВД пытались развалить уголовное дело в отношении девелопера Альберта Худояна, обвиняемого в хищении недвижимости в центре Москвы, сообщило издание.

По информации СК, для этого Бирюков подготовил служебную записку на имя своего руководителя Александра Романова, в которую внес недостоверные данные о грубых нарушениях процессуальных норм при расследовании дела Худояна в главном следственном управлении ГУ МВД по Москве. Затем Краковский убедил главу следственного департамента в необходимости забрать дело из столичного главка в центральный аппарат. Брянцев, в свою очередь, желая выслужиться перед генералами, освободил из-под ареста три земельных участка на Ленинградском проспекте, арестованных в ходе расследования дела Худояна, и настоял на его переводе из следственного изолятора под домашний арест, сообщило издание со ссылкой на материалы дела.

Впоследствии фигуранты якобы вовсе планировали освободить бизнесмена, переквалифицировав обвинение на более легкое, полагают в СК. За это офицеры рассчитывали получить от Худояна вознаграждения «имущественного и неимущественного характера», сообщил изданию со ссылкой на материалы дела адвокат Бирюкова Павел Лапшов. По его словам, «ничего конкретного» по поводу того, на какую именно благодарность якобы рассчитывали генералы и следователь, в деле нет.