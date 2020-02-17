Китайский коронавирус. Самое актуальное на 17 февраля
Погибшие и пострадавшие
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По данным Национальной комиссии по здравоохранению Китая, в стране зафиксированы 70 548 подтвержденных случаев заболевания. С учетом новых случаев заражения число инфицированных во всех странах, по оценке SCMP, составляет 71 327 человек.
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По данным ВОЗ на 16 февраля, всего были заражены 51 857 человек (из них в материковом Китае — 51 174). За пределами КНР зафиксированы 683 подтвержденных случая заражения.
- Погибли 1775 человек.
Ситуация в России
- Семеро россиян, которые находились на борту круизного лайнера Westerdam (из-за угрозы эпидемии вируса его отказались принимать порты Японии, Тайваня, Таиланда, Филиппин и Гуама), сошли на берег в Камбодже.
- Роспотребнадзор сообщил, что из карантина в Санкт-Петербурге сбежали еще три человека. Двое из них сами вернулись на дообследование. Ранее против первой сбежавшей — Анны Ильиной — ведомство подало иск, потребовав принудительно поместить ее под медицинское наблюдение. Адвокат Ильиной утверждает, что ее анализ на коронавирус отрицательный.