Китайский коронавирус. Самое актуальное на 17 февраля

За последние сутки в китайской провинции Хубэй, где началась вспышка вируса, погибли 100 человек. Это на 39 меньше, чем было в субботу, 15 февраля.

Власти Хубэя ограничили движение транспорта и передвижение городских и сельских жителей. Ограничения не касаются общественного транспорта, экстренных служб и служебных машин.

Китайская фармацевтическая компания Zhejiang Hisun Pharmaceutical объявила, что власти КНР разрешили ей продавать препарат «Фавипиравир» как потенциальное лекарство от вируса. В клинических испытаниях участвовали 70 пациентов, тесты продолжатся после появления лекарства на рынке.