В Екатеринбурге создали карантинную зону для граждан Китая

Новая карантинная зона для наблюдения за потенциальными носителями коронавируса создана в Екатеринбурге. Разместить в ней на 14-дневный карантин планируют прибывших из Китая граждан, сообщили в областном минздраве

У входа в санаторий «Бодрость» (Фото: Донат Сорокин / ТАСС)

В Екатеринбурге создали карантинную зону для наблюдения за гражданами Китая, говорится в сообщении, опубликованном на сайте минздрава Свердловской области. В пресс-службе городской администрации РКБ подтвердили, что в муниципальном санатории «Бодрость» будет организована специальная зона для прилетевших из Китая.

По словам главного эпидемиолога Свердловской области Галины Борисевич, которые приводятся на сайте, изоляционные зоны обустраиваются во всех российских регионах в связи с постановлением главного государственного санитарного врача. Там планируют размещать граждан Китая, прилетающих в Екатеринбург, наблюдать за ними будут в течении 14 дней.

В санатории «Бодрость» от комментариев РБК отказались. РБК также направил запрос в Роспотребнадзор.

По данным портала 66.ru, в санаторий «Бодрость» доставят «несколько десятков граждан КНР».