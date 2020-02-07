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Вирус из Китая ,  
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В Екатеринбурге создали карантинную зону для граждан Китая

Новая карантинная зона для наблюдения за потенциальными носителями коронавируса создана в Екатеринбурге. Разместить в ней на 14-дневный карантин планируют прибывших из Китая граждан, сообщили в областном минздраве
У входа в санаторий «Бодрость» (Фото: Донат Сорокин / ТАСС)

В Екатеринбурге создали карантинную зону для наблюдения за гражданами Китая, говорится в сообщении, опубликованном на сайте минздрава Свердловской области. В пресс-службе городской администрации РКБ подтвердили, что в муниципальном санатории «Бодрость» будет организована специальная зона для прилетевших из Китая.

По словам главного эпидемиолога Свердловской области Галины Борисевич, которые приводятся на сайте, изоляционные зоны обустраиваются во всех российских регионах в связи с постановлением главного государственного санитарного врача. Там планируют размещать граждан Китая, прилетающих в Екатеринбург, наблюдать за ними будут в течении 14 дней.

В санатории «Бодрость» от комментариев РБК отказались. РБК также направил запрос в Роспотребнадзор.

По данным портала 66.ru, в санаторий «Бодрость» доставят «несколько десятков граждан КНР».

Китайский коронавирус. Самое актуальное на 7 февраля
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Регионы разрабатывают меры для предотвращения эпидемии. Так, например, уже определены зоны для организации карантина и в Новосибирской области, сообщал «РБК Новосибирск». На случай эпидемии власти уже выбрали два санатория-профилактория, где можно организовать карантинное наблюдение за пациентами с подозрением на коронавирус.

Зоны для карантина открываются в соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача России. Согласно документу, главы регионов должны в связи с коронавирусом обеспечить «подготовку мест для организации непрерывного медицинского наблюдения». Под такое наблюдение на 14 дней, согласно постановлению, должны отправлять граждан КНР, которые возвращаются из Китая. Главный санитарный врач также рекомендовала в течение 14 дней организовать «медицинское наблюдение по месту жительства или изоляции» за теми, кто возвращается из Китая.

В среду, 5 февраля, два самолета Минобороны России перевезли из Китая граждан России, которые пожелали покинуть провинцию Хубэй. Административный центр этой провинции город Ухань стал местом, откуда началось распространение нового коронавируса 2019-nCoV, способного приводить к развитию пневмонии и других осложнений. Жертвами этого вируса к 7 февраля стали 638 человек.

Самолет с эвакуированными из Китая россиянами в Тюмени. Фоторепортаж
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Вместе со 133 россиянами самолеты Минобороны вывезли из Китая 16 граждан стран СНГ. Всех прибывших разместили в реабилитационном центре «Градостроитель» в Тюменской области, который расположен в нескольких километрах от других жилых зданий. Среди эвакуированных в Тюмень зараженных не выявлено.

По данным ВОЗ, заражены 28,2 тыс. человек. За пределами Китая зафиксировано 216 подтвержденных случаев заражения, в том числе 25 новых. Национальная комиссия по здравоохранению КНР сообщила о 31,1 тыс. подтвержденных случаях заболевания.

Авторы: Наталья Демченко, Артем Афонский
Теги: Екатеринбург, новости РБК, санаторий, вирус
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