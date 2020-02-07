Карантинная зона в Екатеринбурге для прибывших из КНР. Фоторепортаж

В санатории «Бодрость» откроется карантинная зона для прилетевших из Китая в Екатеринбург граждан КНР

На карантине они должны будут провести две недели

Санаторий «Бодрость» был открыт 35 лет назад. Он рассчитан на 92 места

Все прилетевшие будут размещены в двухместных номерах

Столовая санатория рассчитана на 100 посадочных мест

Карантинная зона в Екатеринбурге организована в связи с постановлением главного государственного санитарного врача Анны Поповой

Ранее подобная карантинная зона была создана в Тюмени

Гражданин КНР в автобусе на базе санатория «Бодрость»