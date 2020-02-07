Общество , 07 фев, 14:44
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Карантинная зона в Екатеринбурге для прибывших из КНР. Фоторепортаж
В Екатеринбурге, в муниципальном санатории «Бодрость», появится карантинная зона для прилетающих в город из Китая. Как она выглядит — в фоторепортаже РБК
В санатории «Бодрость» откроется карантинная зона для прилетевших из Китая в Екатеринбург граждан КНР
На карантине они должны будут провести две недели
Санаторий «Бодрость» был открыт 35 лет назад. Он рассчитан на 92 места
Все прилетевшие будут размещены в двухместных номерах
Столовая санатория рассчитана на 100 посадочных мест
Карантинная зона в Екатеринбурге организована в связи с постановлением главного государственного санитарного врача Анны Поповой
Ранее подобная карантинная зона была создана в Тюмени
Гражданин КНР в автобусе на базе санатория «Бодрость»
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