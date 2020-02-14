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Суд в Петербурге принял иск к сбежавшей из коронавирусного карантина

Фото: Замир Усманов / Global Look Press

Петроградский районный суд Петербурга принял иск о принудительной госпитализации сбежавшей из коронавирусного карантина пациентки Аллы Ильиной, сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы городских судов.

Заседание по нему пройдет 17 февраля в открытом режиме.

Женщина прилетела из Китая 30 января. После того как у нее заболело горло, ее из-за подозрения на коронавирус поместили на двухнедельный карантин в больницу в Санкт-Петербурге. О том, что пациентка сбежала из нее, стало известно 11 февраля. Она разобрала электронный замок на двери палаты, и, замкнув провода, открыла ее. Как сообщила РБК сама женщина, на тот момент у нее уже были чистые анализы из Хабаровска.

После случившегося главный санитарный врач города Наталия Башкетова подала иск в один из районных судов Петербурга, но его вернули, попросив заявить по месту регистрации ответчика. 13 февраля иск в отношении Ильиной подали уже в другой, Петроградский районный суд.

По последним данным, от осложнений, вызванных новым коронавирусом, погибли 1383 человека. Число инфицированных в Китае, сообщают власти, достигло 63,8 тыс. человек, во всем мире — 64,4 тыс. В России было подтверждено два случая заболевания, однако оба заразившихся граждан Китая уже поправились.

Теги: коронавирус, иск, Санкт-Петербург
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