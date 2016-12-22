Пограничники не пустили телеведущую Ираду Зейналову в Молдавию

Ведущую НТВ, прилетевшую в Молдавию взять интервью у президента Игоря Додона, не пустили в Кишинев. Журналистка не смогла «документально подтвердить» цель визита, сообщили РБК в пограничной полиции страны

Ирада Зейналова (Фото: Нина Зотина / РИА Новости)

Пограничная полиция Молдавии не разрешила въехать в страну телеведущей российского телеканала НТВ Ираде Зейналовой, сообщили РБК в пресс-службе пограничной полиции.

«Гражданке России [Ираде Зейналовой] не разрешен въезд в Молдавию, потому что она не смогла документально подтвердить цель своего визита», — сообщили в ведомстве. По словам представителя пограничной полиции, Зейналова прилетела в Кишинев рейсом из Стамбула.

В пресс-службе телеканала РБК подтвердили, что ведущую не пустили в Молдавию, однако от других комментариев воздержались.

В официальном Telegram-канале НТВ при этом отмечается, что эта ситуация вызвала «искреннее удивление». «В течение трех часов, которые съемочная группа НТВ провела в аэропорту, представители пограничной полиции неоднократно говорили с представителями тех самых официальных лиц», — говорится в сообщении.

Ирада Зейналова от комментариев РБК отказалась.

В Кишинев Зейналова прилетела для того, чтобы взять интервью у президента страны Игоря Додона, уточняет «Интерфакс» со ссылкой на слова Додона.

«Я с ней утром уже разговаривал по телефону. Договорились, что в ближайшие дни Ирада Зейналова прилетит по моему личному официальному приглашению, и я дам интервью», — сказал Додон. Он также отметил, что сам факт того, что Зейналову не пустили в страну, «вписывается в повестку дня нынешнего парламентского большинства».

В Молдавии несколько месяцев продолжается политическое противостояние между президентом, кабинетом министров и парламентом. ​

В конце декабря 2017 года Додон дважды отклонил предложенные главой правительства Павлом Филипом кандидатуры пяти министров и двух вице-премьеров, после чего Конституционный суд страны постановил, что полномочия президента временно переходят к председателю парламента или премьер-министру.

Кроме того, парламент страны принял закон, который запрещает транслировать в стране новостные и информационно-аналитические передачи российских телеканалов. За нарушение ограничения законопроект предусматривает ​штраф в размере €2–4 тыс., а также отзыв у вещателей лицензии. Авторы закона утверждали, что он направлен на «защиту информационного пространства от пропаганды».

Молдавия — парламентская республика. Согласно Конституции страны президент обязан подписать закон, если парламент принимает его вторично. Додон дважды отказался подписать закон о запрете «российской пропаганды» и обратился в суд, обвинив парламент в нарушении принципов демократии.