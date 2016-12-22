Президент Молдавии Игорь Додон рассказал о двух сценариях нормализации отношений с Россией. Об этом он заявил в интервью газете «Известия».



«Первый сценарий, и я очень надеюсь, что удастся это осуществить, — сразу после новогодних праздников», — сказал Додон. По его словам, второй можно реализовать после парламентских выборов в Молдавии, которые пройдут во второй половине 2018 года.



Молдавский президент отметил, что власти республики «сделают все возможное», чтобы решить «проблемы сразу после Нового года». Он рассказал, что поговорил с молдавским премьер-министром Павлом Филипом и спикером парламента Адрианом Канду. Додон сообщил, что «у них есть открытость и желание двигаться вперед».

В декабре МИД Молдавии вызвал в Кишинев на неопределенный срок посла в Москве Андрея Негуцу. В молдавском Министерстве иностранных дел свои действия объяснили тем, что представитель республики был вызван для консультаций из-за роста случаев «преследования и запугивания российскими властями молдавских чиновников и политиков». Кроме того, в Кишиневе заявили, что Москва никак не отреагировала на жалобы Молдавии по этим вопросам.



В ответ на это, президент Молдавии Игорь Додон заявил, что действия МИД республики являются провокацией «проевропейского правительства», целью которого является «подрыв» партнерства с Москвой. По его словам, отзыв посла — это «понижение на неопределенный срок уровня дипломатических отношений» с Россией, которую он назвал стратегическим партнером республики.

В ноябре МИД России вызвал Негуцу из-за «безосновательных запретов на въезд журналистам, официальным делегациям, политологам, должностным лицам, офицерам миротворческого контингента и гражданам России». Министерство иностранных дел высказало протест действиям молдавских властей и вручило представителю республики соответствующую ноту.

В Москве назвали запреты Молдавии на въезд российскими гражданам «недружественными акциями», которые «противоречат духу и букве Договора о дружбе и сотрудничестве» между Россией и Молдавией. В МИД подчеркнули, что подобные ограничения также идут «вразрез с коренными интересами» обои стран и их народов и «заставляют сомневаться в искренности декларируемых официальными лицами Молдовы заверений о готовности выстраивать конструктивные отношения с Россией на партнерской основе».



