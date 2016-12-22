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Конституционный суд Молдавии приостановил полномочия президента Додона
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Конституционный суд Молдавии приостановил полномочия президента Додона
Политика, 02 янв, 17:17
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Конституционный суд Молдавии приостановил полномочия президента Додона
Суд постановил, что полномочия президента временно переходят к председателю парламента или премьер-министру. Они в обход президента смогут назначить еще семь членов правительства
Игорь Додон (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Конституционный суд Молдавии принял решение временно приостановить полномочия президента страны Игоря Додона, после того как тот дважды отклонил предложенные главой правительства кандидатуры пяти министров и двух вице-премьеров. Об этом сообщает «Интерфакс».

Суд счел, что такие действия президента стали нарушением законодательства республики, которое разрешает главе государства отклонять кандидатуры только один раз. Временно исполняющим обязанности президента назначили председателя парламента или премьер-министра. В ближайшие дни один из них сможет подписать указы о назначении семи новых членов правительства.

Игорь Додон в своем Facebook написал, что Конституционный суд страны принял необдуманное решение, которое находится «на пределе законности и за пределами здравого смысла», и из-за этого стал заложником самого себя. «Ни для кого не секрет, что члены КС согласились «играть» так, как им будет диктовать правящий режим демократов», — отметил он, подчеркнув, что такое решение является нарушением законных процедур.

«Что касается моей позиции, то я принял решение не уступать. Это лучше, чем потом годами объяснять, почему был назначен на должность тот или иной состав скомпрометировавших себя министров», — заключил Додон.

В конце декабря депутаты от правящей коалиции обратились в суд и попросили его «констатировать обстоятельства, при которых необходимо временное исполнение обязанностей президента председателем парламента или премьер-министром». Они отметили, что Додон повторно отклонил предложение премьера страны Павла Филипа о необходимости назначить семь новых членов правительства вместо тех, кого освободили от занимаемых должностей неделей ранее (Додон по предложению Филипа уволил шесть из девяти министров правительства). Додон указывал, что ни при каких условиях не подпишет эти указы.

Автор: Анна Трунина.
Теги: Молдавия , Конституционный суд , Игорь Додон
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