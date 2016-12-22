Додон обратился в суд из-за законопроекта о запрете новостей из России

Президент Молдавии Игорь Додон обратился в Конституционный суд с просьбой проверить законность принятых парламентом страны поправок в кодекс о телевидении и радиовещании, которые ограничивают трансляцию российских новостных и информационно-аналитических передач из России. Об этом глава государства написал на своей странице в Facebook.
«На мой взгляд, он противоречит принципам демократии и нарушает основные права человека, гарантированные Конституцией и Европейской конвенцией по правам человека, а именно: право на свободу слова, свободу прессы, свободу мнения и т.д.», — отметил Додон.
Также он подчеркнул, что этот закон вопреки конституционным нормам вводит цензуру, что, по его мнению, недопустимо в правовом государстве.
Речь идет о законе по борьбе с «иностранной пропагандой», который парламент Молдавии принял повторно в конце декабря 2017 года после того, как его отклонил президент страны. Документ вводит запрет на трансляцию информационных, информационно-аналитических, военных или политических теле- и радиопрограмм, которые производятся в странах, не принявших Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении. В их число входит Россия. За нарушение ограничения предусматривается штраф в размере €2–4 тыс., а также отзыв у вещателей лицензии.
Игорь Додон ранее говорил, что не собирается подписывать ни один антироссийский закон и готов вынести этот вопрос на референдум.