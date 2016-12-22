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Додон обратился в суд из-за законопроекта о запрете новостей из России
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Додон обратился в суд из-за законопроекта о запрете новостей из России
Политика, 04 янв, 13:47
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Додон обратился в суд из-за законопроекта о запрете новостей из России
Президент Молдавии Игорь Додон повторно отклонил проект поправок, которые запрещают трансляцию в республике российских программ и передач. По поводу положений инициативы законодателей лидер страны обратился в Конституционный суд
Игорь Додон (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Президент Молдавии Игорь Додон обратился в Конституционный суд с просьбой проверить законность принятых парламентом страны поправок в кодекс о телевидении и радиовещании, которые ограничивают трансляцию российских новостных и информационно-аналитических передач из России. Об этом глава государства написал на своей странице в Facebook.

«На мой взгляд, он противоречит принципам демократии и нарушает основные права человека, гарантированные Конституцией и Европейской конвенцией по правам человека, а именно: право на свободу слова, свободу прессы, свободу мнения и т.д.», — отметил Додон.

Также он подчеркнул, что этот закон вопреки конституционным нормам вводит цензуру, что, по его мнению, недопустимо в правовом государстве.

Парламент Молдавии против воли Додона запретил «российскую пропаганду»
Политика

Речь идет о законе по борьбе с «иностранной пропагандой», который парламент Молдавии принял повторно в конце декабря 2017 года после того, как его отклонил президент страны. Документ вводит запрет на трансляцию информационных, информационно-аналитических, военных или политических теле- и радиопрограмм, которые производятся в странах, не принявших Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении.​ В их число входит Россия. За нарушение ограничения предусматривается штраф в размере €2–4 тыс., а также отзыв у вещателей лицензии.

Игорь Додон ранее говорил, что не собирается подписывать ни один антироссийский закон и готов вынести этот вопрос на референдум.

Автор: Анна Трунина.
Теги: Конституционный суд , Додон
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