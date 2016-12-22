МИД допустил ответные меры на запрет российских программ в Молдавии

Россия не исключает принятия ответных мер в связи с запретом трансляции российских информационных и аналитических передач в Молдавии. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой, опубликованном на сайте ведомства.

«С сожалением приходится констатировать, что данный акт откровенной дискриминации российских СМИ носит последовательный характер и является очередным антироссийским выпадом со стороны правящего парламентского большинства в Кишиневе», — отметила Захарова.

«Со своей стороны, подтверждая приверженность общепринятому в международных отношениях принципу взаимности, оставляем за собой право на ответные меры», — добавила дипломат.

10 января спикер молдавского парламента Андриан Канду, временно исполняющий президентские обязанности вместо главы государства Игоря Додона, полномочия которого приостановлены, подписал указ о промульгации «закона о запрете пропаганды». Документ, в частности, запрещает транслировать в стране новостные и информационно-аналитические программы российских телеканалов. На развлекательные программы действия законопроекта не распространяются. За нарушение ограничения законопроект предусматривает ​штраф €2–4 тыс., а также отзыв у вещателей лицензии.

4 января Додон обратился в Конституционный суд с просьбой проверить законность принятых парламентом страны поправок. Ранее он дважды отказался утверждать «закон о запрете пропаганды». Додон также предлагал вынести данный вопрос на референдум.

