ВЦИОМ изучил чувства россиян к ставшей «доброй» после слов Путина Тунберг

Социологи подробно опросили тех, кто слышал о деятельности активистки. На открытый вопрос (без предлагаемых вариантов ответа), чем она известна, респонденты упоминали ее в первую очередь как экологического активиста и борца с климатическими изменениями (40%). Далее респонденты говорили про выступление Греты в ООН (11%) и ее несамостоятельность (9%).

О ее встречах с политиками и выступлениях на пресс-конференциях слышали 7% респондентов. 6% упомянули ее как несовершеннолетнюю девочку из Швеции. Еще 5% заявили про ее резкую критику в адрес мировых лидеров, 4% сказали о проблемах с психическим здоровьем и призывах к школьным забастовкам, 3% рассказали о занятиях подростка тем, в чем она не разбирается, 2% припомнили высказывания про украденное детство и будущее. По 1% опрошенных признались, что мало знают о ней или вспомнили о призывах не летать на самолетах.

На открытый вопрос о чувствах, которые вызывает Грета Тунберг у тех, кто о ней что-то слышал, превалирует безразличие (13%), а негативные эмоции (12%) незначительно преобладают над позитивными (11%). Еще по 10% опрошенных упомянули несамостоятельность активистки и сожаление, которая она вызывает. 6% заявили, что дети ее возраста не должны заниматься такими делами, 5% выразили восхищение и по 4% сказали о болезни ребенка или поддержке ее идей.

Кто такая Грета Тунберг Грета Тунберг является основателем глобального движения школьников и студентов «Пятница ради будущего» за борьбу с глобальным потеплением. Мировую славу она получила 23 сентября, когда выступила с эмоциональной речью на саммите ООН, посвященном борьбе с изменениями климата. Школьница обвинила лидеров государств в бездействии и отнятом у нее детстве, заявив, что целые экосистемы вымирают и решать эти серьезные проблемы при таком отношении к ним современных политиков придется уже ее поколению. В начале октября выступление Тунберг прокомментировал российский президент Владимир Путин, назвавший подростка «доброй и искренней», но предостерегший взрослых от того, чтобы «заводить подростков и детей в какие-то крайние ситуации, которые могут разрушить личность». После этих слов Грета поменяла описание в своем аккаунте в Twitter: «Добрый, но плохо информированный подросток». Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов приглашал экоактивистку выступить на молодежном круглом столе.

«Активная, но несамостоятельная»

К деятельности Греты Тунберг положительно относятся 40% слышавших о ней, треть воспринимают ее безразлично (31%), а еще почти треть — отрицательно (27%).

Согласно открытому вопросу социологов, положительное отношение к подростку обусловлено в первую очередь тем, что она занимается защитой экологии и привлекает внимание к этому вопросу (74%) и идет к цели, высказывая свое мнение (12%). Кто-то должен об этом говорить и что-то делать, считают еще 6%, а 4% опрошенных хвалят ее за активную жизненную позицию.

Негативное отношение к Тунберг рождается из мнения, что дети ее возраста должны ходить в школу, а не заниматься проблемами экологии (37%), или что она не является самостоятельным деятелем (33%), а также совершеннолетней (16%). 9% не нравится, как она выражает свои мысли, и 8% видят в ее деятельности игру на публику. Среди претензий к ней упоминались ее деструктив и авантюризм (3%).

Из тех, кто слышал о Грете Тунберг, ее выступления видели и посчитали важными 43%, неважными — 16%, а треть не видели ее выступлений вовсе — 34%. Мнение об эмоциональности выступлений молодой активистки среди видевших ее разделились: 45% считают, что агрессивность выступлений Тунберг недопустима, а 41% называют это свидетельством ее неравнодушия и допустимым проявлением. Большинство слышавших о Грете Тунберг не хотят, чтобы их дети или внуки были похожими на нее (75%), обратного мнения придерживаются 14%.

Большинство россиян, слышавших о Грете Тунберг, считают, что она в неполной мере понимает последствия своих действий, находится под влиянием других людей (67%). Только 16% верят, что она действует из личных убеждений и хорошо понимает последствия своих действий.

По мнению 43% слышавших о молодой активистке, от выступлений такого рода для ситуации на планете нет ни пользы, ни вреда. Еще чуть более четверти предполагают, что выступления приносят скорее больше пользы (27%), и 10% — что скорее больше вреда. Тунберг наносит своими действия в равной степени пользу и вред, полагают 13% опрошенных.

Почти половина респондентов (47%) считают, что Грета и ее сторонники скорее не смогут изменить к лучшему ситуацию в сфере климата и экологии, а еще 26% твердо в этом уверены. Лишь 19% верят, что они скорее изменят ситуацию к лучшему, и всего 1% считают это бесспорным.

Как проводился опрос Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» был проведен 10 октября. В опросе приняли участие совершеннолетние россияне, опрошенные по телефону (стратифицированная двухосновная случайная выборка стационарных и мобильных номеров объемом 1,6 тыс. респондентов). Выборка построена на основе полного списка российских телефонных номеров и взвешена на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для такой выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

«Феномен Греты Тунберг вызвал немалый резонанс в нашем обществе, но целостное отношение к ней пока не сформировалось, — прокомментировал РБК результаты опроса гендиректор ВЦИОМа Валерий Федоров. — В ее пользу россияне трактуют декларируемые Тунберг цели (борьба за спасение экологии планеты), против — агрессивный напор и жесткую позицию. Юный возраст экоактивистки усиливает подозрения в ее несамостоятельности и незрелости».

По мнению социолога, Россия скорее пока сомневается в Грете, чем поддерживает ее, и нужны новые серьезные аргументы, чтобы изменить эту позицию. «Если же Грета скоро сойдет с мировой сцены, то в коллективной памяти россиян от нее останется немного следов», — заключил Федоров.

Медиакоординатор «Гринпис России» Константин Фомин, напротив, увидел в результатах опроса «воодушевляющий удар по стереотипам». «Принято считать, что в России большинство не верит ученым, которые говорят об изменении климата и его антропогенных причинах, и если пролистать ленту соцсетей, то кажется, что Грету Тунберг ненавидят вообще все — и либералы, и консерваторы, — сказал он. — Но судя по этому опросу, ее деятельность положительно оценивают в полтора раза больше людей, чем отрицательно. Впечатляет и то, что за такое короткое время о ней узнали больше трети россиян». Фомин видит в итогах опроса надежду на перемену общественного мнения по вопросам защиты климата и борьбы с антропогенными выбросами парниковых газов.