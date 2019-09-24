Молодая и зеленая: кто такая 16-летняя эко-активистка Грета Тунберг

Эко-активистка Грета Тунберг выступила в ООН, обвинив политиков во лжи. Менее чем за год она стала гостьей климатических форумов, «человеком года» по версии журналов и номинанткой на Нобелевскую премию. Кто она — в обзоре РБК

Грета Тунберг (Фото: Wolfgang Rattay / Reuters)