Евродепутат предложил проверить «российский след» в протестах Тунберг

Депутат Европарламента Йорг Мойтен не исключил, что протестные кампании шведской 16-летней экоактивистки Греты Тунберг может финансировать Россия и призвал провести расследование возможной связи, передает RT со ссылкой на его запрос в Еврокомиссию.

Он отметил, что акции Greenpeace, работа волонтеров по спасению людей в Средиземном море и движение Тунберг «Пятница ради будущего» организованы профессионалами и серьезно финансируются. По словам Мойтена, пока не будет проведено расследование, комиссия не может исключить предположение, что экологическими акциями руководит Россия.

Экологические протесты могут также негативно повлиять на экономическое развитие экономики Европы в долгой перспективе, заявил Мойтен, призвав оценить влияние кампаний.

Материал дополняется.