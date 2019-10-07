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Тунберг вновь переписала измененный после слов Путина статус в Twitter

Экоактивистка из Швеции Грета Тунберг вновь поменяла описание в своем Twitter-аккаунте. Ранее она изменила статус в соцсети, после того как российский президент Владимир Путин прокомментировал ее выступление на саммите ООН по климату.

«16-летняя экоактивистка с синдромом Аспергера (психическое нарушение, характеризующееся трудностями в социальном взаимодействии. — РБК)» — такое описание сейчас отображается в аккаунте Тунберг.

Путин после речи шведской школьницы в ООН заявил, что не разделяет «общих восторгов» по поводу ее выступления. Тунберг — добрая и искренняя девочка, отметил президент, однако взрослые должны ограждать детей от «излишних эмоций, которые могут разрушить личность». Позже экоактивистка отреагировала на слова российского лидера, сменив описание в Twitter. «Добрый, но плохо информированный подросток», — написала она.

Ранее Тунберг уже меняла статус в соцсети в ответ на высказывания политиков в свой адрес. Так, президент США Дональд Трамп назвал экоактивистку «очень счастливой девочкой, которая предвкушает светлое и прекрасное будущее», что позже и отобразилось в описании ее Twitter-аккаунта.

Теги: активистка, экология, статус
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Экоактивистка Грета Тунберг поменяла описание в Twitter из-за слов Путина
Общество
Путин прокомментировал выступление экоактивистки Греты Тунберг в ООН
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