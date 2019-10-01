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Депутат Власов объяснил приглашение Греты Тунберг в Госдуму

Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов пригласил шведскую экоактивистку Грету Тунберг выступить на молодежном круглом столе. Об этом Власов сообщил РБК.

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«Я пригласил Грету выступить на нашем молодежном круглом столе, который я каждый месяц провожу в малом зале. Я и в письме, и всем СМИ об этом сказал.Это мероприятие мое и ЛДПР, и мне кажется, что интересных людей я имею право приглашать на наши мероприятия, которые проходят в малом зале», — сказал Власов, акцентировав внимание, что не приглашал девушку выступить на заседании нижней палаты парламента и не заставлял никого ее слушать.

По его словам, Тунберг, «несмотря на ее одиозность», привлекает внимание к экологическим проблемам. Власов добавил, что было бы неплохо организовать встречу персоны, известной во всем мире, с представителями российской молодежи.

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В Госдуме опровергли планы пригласить шведскую экоактивистку Тунберг

Ранее Власов объявил, что направил в шведское посольство письмо, в котором от своего имени пригласил Тунберг для выступления в Госдуме. В нижней палате парламента настаивали, что решения о приглашении шведской активистки от лица Думы не могут приниматься единолично. В посольстве Швеции подтвердили РБК, что получили приглашение и пообещали передать его Тунберг.

16-летняя Грета Тунберг 23 сентября выступила на саммите ООН, посвященном борьбе с изменениями климата. Она обвинила лидеров ведущих мировых держав в том, что они бездействуют, разговаривают только о деньгах и экономическом росте, тогда как человечество находится «на пороге массового вымирания».

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Тунберг стала организатором акций «Пятницы за будущее», на которых требовала исполнять договоренности Парижского соглашения о климате, предусматривающего сокращение вредных выбросов. Сама она начала свою «борьбу» в 2015 году, пропуская каждую пятницу школу. Позже к ней начали присоединяться другие активисты, и в других европейских странах школьники также вышли на экологические протесты.

Теги: новости РБК, Госдума, активистка, экология, депутат
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Шведскую экоактивистку Грету Тунберг пригласили выступить в Госдуме
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