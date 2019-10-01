Депутат Власов объяснил приглашение Греты Тунберг в Госдуму

Ранее Власов объявил, что направил в шведское посольство письмо, в котором от своего имени пригласил Тунберг для выступления в Госдуме. В нижней палате парламента настаивали, что решения о приглашении шведской активистки от лица Думы не могут приниматься единолично. В посольстве Швеции подтвердили РБК, что получили приглашение и пообещали передать его Тунберг.
16-летняя Грета Тунберг 23 сентября выступила на саммите ООН, посвященном борьбе с изменениями климата. Она обвинила лидеров ведущих мировых держав в том, что они бездействуют, разговаривают только о деньгах и экономическом росте, тогда как человечество находится «на пороге массового вымирания».
Тунберг стала организатором акций «Пятницы за будущее», на которых требовала исполнять договоренности Парижского соглашения о климате, предусматривающего сокращение вредных выбросов. Сама она начала свою «борьбу» в 2015 году, пропуская каждую пятницу школу. Позже к ней начали присоединяться другие активисты, и в других европейских странах школьники также вышли на экологические протесты.