Депутат Власов объяснил приглашение Греты Тунберг в Госдуму

Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов пригласил шведскую экоактивистку Грету Тунберг выступить на молодежном круглом столе. Об этом Власов сообщил РБК.

«Я пригласил Грету выступить на нашем молодежном круглом столе, который я каждый месяц провожу в малом зале. Я и в письме, и всем СМИ об этом сказал.Это мероприятие мое и ЛДПР, и мне кажется, что интересных людей я имею право приглашать на наши мероприятия, которые проходят в малом зале», — сказал Власов, акцентировав внимание, что не приглашал девушку выступить на заседании нижней палаты парламента и не заставлял никого ее слушать.

По его словам, Тунберг, «несмотря на ее одиозность», привлекает внимание к экологическим проблемам. Власов добавил, что было бы неплохо организовать встречу персоны, известной во всем мире, с представителями российской молодежи.