Экоактивистка Грета Тунберг поменяла описание в Twitter из-за слов Путина

Шведская 16-летняя экоактивистка Грета Тунберг поменяла описание в своем аккаунте в Twitter после того, как российский президент Владимир Путин поделился своим мнением по поводу ее выступления в ООН.

«Добрый, но плохо информированный подросток», — такое описание теперь отображается в аккаунте Тунберг.

Путин заявил, что не разделяет «общих воторгов» по поводу речи шведской экоактивистки. Президент назвал Тунберг доброй и искренней девочкой, добавив при этом, что взрослые должны оградить детей от «излишних эмоций, которые могут разрушить личность».

По его мнению, то, что подростки сегодня обращают внимание на проблемы экологии, это правильно. «Но когда детей и подростков кто-то использует в своих интересах, это достойно только осуждения», — сказал Путин (все цитаты приводятся по ТАСС). Особенно, если кто-то пытается на этом заработать, добавил президент, призвав «внимательно дальше следить за этим».