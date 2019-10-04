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Экоактивистка Грета Тунберг поменяла описание в Twitter из-за слов Путина

Шведская 16-летняя экоактивистка Грета Тунберг поменяла описание в своем аккаунте в Twitter после того, как российский президент Владимир Путин поделился своим мнением по поводу ее выступления в ООН.

«Добрый, но плохо информированный подросток», — такое описание теперь отображается в аккаунте Тунберг.

Путин заявил, что не разделяет «общих воторгов» по поводу речи шведской экоактивистки. Президент назвал Тунберг доброй и искренней девочкой, добавив при этом, что взрослые должны оградить детей от «излишних эмоций, которые могут разрушить личность».

По его мнению, то, что подростки сегодня обращают внимание на проблемы экологии, это правильно. «Но когда детей и подростков кто-то использует в своих интересах, это достойно только осуждения», — сказал Путин (все цитаты приводятся по ТАСС). Особенно, если кто-то пытается на этом заработать, добавил президент, призвав «внимательно дальше следить за этим».

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«Ведь никто Грете не объяснил, что современный мир сложен и многообразен, быстро развивается, и люди в Африке либо во многих азиатских странах хотят жить на таком же уровне достатка, как и в Швеции», — отметил Путин, приведя в пример использование солнечной энергии в Африке. «Кто-нибудь объяснил [ей], что это стоит?», — заключил президент.

Это не первый случай, когда Тунберг отзывается на высказывания мировых лидеров по поводу ее выступления в ООН. Ранее она изменила описание в Twitter после комментария американского президента Дональда Трампа, назвавшего ее «очень счастливой девочкой, которая предвкушает светлое и прекрасное будущее».

Теги: Twitter, активистка, экология, Владимир Путин
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