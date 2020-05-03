Западные спецслужбы обвинили КНР в уничтожении данных о вспышке COVID-19

Разведывательный альянс пяти стран считает, что Китай умышленно скрывал новости о появлении коронавируса и уничтожил доказательства проведения опытов с COVID-19 в лабораториях

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Китай намеренно уничтожил доказательства вспышки коронавируса COVID-19, которая произошла в провинции Ухань в конце прошлого года. Об этом сообщает The Daily Telegraph, ссылаясь на 15-страничный доклад, подготовленный разведывательным альянсом «Пяти глаз», который объединяет спецслужбы США, Великобритании, Канады, Австралии и Новой Зеландии.

В документе говорится, что правительство Китая скрывало любые новости о появлении коронавируса, таким образом подвергая риску другие страны. Также в нем утверждается, что КНР уничтожала доказательства проведения опытов с COVID-19 в лабораториях и отказывалась предоставлять биоматериалы зарубежным ученым, которые работали над созданием вакцины.

По мнению авторов доклада, Пекин еще в начале декабря прошлого года имел доказательства передачи инфекции от человека к человеку, однако отрицал этот факт вплоть до 20 января. Согласно документу 3 января Национальный комитет здравоохранения Китая дал указание уничтожить образцы коронавируса и не публиковать информацию о неизвестной инфекции.

Как пишет Daily Telegraph, в докладе фигурирует группа ученых под руководством доктора Ши Чжэнли из Уханьского института вирусологии, которая в 2013 году провела исследование образцов фекалий подковоносых летучих мышей в пещере в провинции Юньнань. Они выяснили, что образцы на 96,2% схожи с вирусом SARS-CoV-2, который вызывает коронавирусную инфекцию COVID-19. Кроме того, ученые провели исследования по синтезу SARS-подобных коронавирусов, чтобы проанализировать, могут ли они передаваться от летучих мышей к млекопитающим. Это исследование, проведенное в ноябре 2015 года совместно с университетом Северной Каролины, показало, что вирус, похожий на SARS, может передаваться напрямую от летучих мышей к человеку и не поддается лечению.