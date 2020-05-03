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Пандемия коронавируса ,  
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Западные спецслужбы обвинили КНР в уничтожении данных о вспышке COVID-19

Разведывательный альянс пяти стран считает, что Китай умышленно скрывал новости о появлении коронавируса и уничтожил доказательства проведения опытов с COVID-19 в лабораториях
Фото: Jessica Hill / AP
Фото: Jessica Hill / AP

Китай намеренно уничтожил доказательства вспышки коронавируса COVID-19, которая произошла в провинции Ухань в конце прошлого года. Об этом сообщает The Daily Telegraph, ссылаясь на 15-страничный доклад, подготовленный разведывательным альянсом «Пяти глаз», который объединяет спецслужбы США, Великобритании, Канады, Австралии и Новой Зеландии.

В документе говорится, что правительство Китая скрывало любые новости о появлении коронавируса, таким образом подвергая риску другие страны. Также в нем утверждается, что КНР уничтожала доказательства проведения опытов с COVID-19 в лабораториях и отказывалась предоставлять биоматериалы зарубежным ученым, которые работали над созданием вакцины.

По мнению авторов доклада, Пекин еще в начале декабря прошлого года имел доказательства передачи инфекции от человека к человеку, однако отрицал этот факт вплоть до 20 января. Согласно документу 3 января Национальный комитет здравоохранения Китая дал указание уничтожить образцы коронавируса и не публиковать информацию о неизвестной инфекции.

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Фото: Aly Song / Reuters

Как пишет Daily Telegraph, в докладе фигурирует группа ученых под руководством доктора Ши Чжэнли из Уханьского института вирусологии, которая в 2013 году провела исследование образцов фекалий подковоносых летучих мышей в пещере в провинции Юньнань. Они выяснили, что образцы на 96,2% схожи с вирусом SARS-CoV-2, который вызывает коронавирусную инфекцию COVID-19. Кроме того, ученые провели исследования по синтезу SARS-подобных коронавирусов, чтобы проанализировать, могут ли они передаваться от летучих мышей к млекопитающим. Это исследование, проведенное в ноябре 2015 года совместно с университетом Северной Каролины, показало, что вирус, похожий на SARS, может передаваться напрямую от летучих мышей к человеку и не поддается лечению.

Несколько лет спустя, в марте 2019 года, доктор Чжэнли и ее команда, в числе которой была Пэн Чжоу, работавшая в Австралии в течение пяти лет, опубликовали в одном из медицинских журналов обзор под названием Bat Coronaviruses (коронавирусы летучих мышей). В нем они написали, что «стремятся предсказать горячие точки вирусов и их межвидовой потенциал передачи», и охарактеризовали свою работу как «необходимость изучения коронавирусов летучих мышей в Китае, чтобы понять их способность вызывать очередную вспышку». В обзоре говорилось: «Весьма вероятно, что будущие вспышки SARS или MERS (верблюжий грипп), подобные коронавирусам, будут исходить от летучих мышей, и существует повышенная вероятность того, что это произойдет в Китае».

Daily Telegraph отмечает, что между спецслужбами, входящими в «Пять глаз», возникли разногласия на тему коронавируса COVID-19. В частности, австралийская разведка считает, что вирус возник на рынке в Ухане (это официальная версия властей Китая), а американское разведывательное сообщество, куда входят 17 ведомств от ЦРУ и ФБР до разведслужб Госдепа и Минэнерго, пока не определилось с окончательными выводами о происхождении вируса, однако склоняется не в пользу этой версии.

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Споры о том, каким образом появился COVID-19, начались еще в январе. Тогда сенатор-республиканец Том Коттон заявил, что в Ухане расположена «единственная в КНР суперлаборатория четвертого уровня биобезопасности, которая работает с самыми смертоносными патогенными микроорганизмами в мире, включая коронавирус». Таким образом, он намекнул на искусственное происхождение COVID-19. Позднее официальный Пекин неоднократно опровергал эту версию, заявляя, что любые теории, связывающие появление коронавируса с разработками биологического оружия, «абсолютно сумасшедшие».

15 апреля председатель комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли сообщил, что американские власти считают, что коронавирус нового типа имеет естественное происхождение, однако окончательных выводов у разведки на этот счет пока нет. Спустя две недели управление директора Национальной разведки, возглавляющего разведывательное сообщество США, в состав которого входят 17 спецслужб, сообщило, что вирус SARS-CoV-2 не был создан искусственно. «Разведывательное сообщество согласно с широким научным консенсусом, что вирус, вызывающий COVID-19, не был создан человеком или генетически модифицирован», — говорилось в сообщении управления.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор: Михаил Юшков
Теги: коронавирус, спецслужбы
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