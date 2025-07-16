На фестивале в Баку Тодоренко и Биковича заменили азербайджанские ведущие
В программу музыкального фестиваля Dream Fest, который пройдет 23–26 июля в Баку, внесли изменения, включая состав ведущих, сообщили РБК в пресс-службе фестиваля.
«В программу фестиваля, включая состав ведущих, были внесены изменения в связи с официальным уведомлением Министерства культуры Азербайджанской Республики от 29 июня», — рассказали там.
Так в пресс-службе фестиваля ответили на информацию о замене ведущих. Ранее в качестве ведущих мероприятия заявлялись российские артисты Регина Тодоренко и Милош Бикович, теперь на сайте фестиваля вместо них значатся азербайджанские актер и телеведущий Мурад Дадашов и продюсер и телеведущая Хусния Магеррамова. На это обратил внимание телеграм-канал Shot.
Организатором Dream Fest является азербайджанский и российский артист и предприниматель Эмин Агаларов (сценический псевдоним — EMIN).
До этого из списка участников фестиваля исключили российских артистов. В их числе были указаны Ани Лорак, Тимати, группа «Руки вверх», Владимир Пресняков, Наталья Подольская и другие. Фестиваль также объяснял изменения уведомлением Министерства культуры Азербайджана.
29 июня ведомство объявило об отмене всех мероприятий, запланированных в стране российскими государственными и частными учреждениями. Это произошло на фоне обострения отношений между Баку и Москвой после гибели двух задержанных выходцев из Азербайджана в ходе рейдов в Екатеринбурге в рамках расследования дел об убийствах прошлых лет.
Российский СК заявил, что причиной смерти одного из задержанных стала сердечная недостаточность. В Баку утверждают, что оба скончались от посттравматического шока, развившегося на фоне множественных травм. Генпрокуратура Азербайджана завела уголовное дело.
После этого суд в Баку арестовал двух журналистов издания Sputnik. 1 июля Азербайджан объявил о задержании ОПГ из россиян по обвинению в транзите наркотиков. На видео было видно, что задержанные россияне сильно избиты.
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