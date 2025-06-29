В Азербайджане отменили связанные с Россией культурные мероприятия
Все мероприятия, запланированные в Азербайджане российскими государственными и частными учреждениями, отменены. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на странице Минкультуры Азербайджана в соцсети Х.
В качестве причины такого решения ведомство обозначило якобы «целенаправленные убийства и насильственные действия, совершенные российскими правоохранительными органами в отношении азербайджанцев по признаку этнической принадлежности в Екатеринбурге». В заявлении Минкультуры Азербайджана утверждается, что в последнее время такие случаи «приобрели систематический характер».
К числу отмененных мероприятий относятся концерты, фестивали, спектакли, выставки и другие культурные программы. В министерстве уточнили, что граждане, купившие билеты заранее, могут обратиться в соответствующие пункты продаж и на онлайн-платформы для возврата средств.
РБК обратился за комментарием в МИД России.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее подчеркивала, что задержания в Екатеринбурге представителей азербайджанской диаспоры проводились в рамках расследования уголовных дел по факту «тяжких преступлений». Приглашенный 28 июня в МИД Азербайджана временный поверенный в делах России Петр Волоковых дал азербайджанской стороне необходимые разъяснения и заверил, что ситуация находится под контролем правоохранительных органов, отметил она.
27 июня в Екатеринбурге прошли массовые задержания азербайджанцев. Всего в отдел полиции было доставлено свыше 50 человек, их проверяли на причастность к убийствам и покушениям, писал Е1. МИД Азербайджана попросил привлечь к ответственности причастных к насилию в рамках следственных действий, заявив о погибших и раненых среди задержанных. В пресс-службах регионального СУ СК и ГУ МВД по Свердловской области РБК заявили о «проведении комплекса мероприятий в рамках расследования уголовных дел о преступлениях прошлых лет», в ходе которых был задержан «ряд лиц по подозрению в совершении нескольких преступлений, произошедших в прошлые годы на территории Екатеринбурга».
Как уточнили в СК, речь идет об убийствах, совершенных в 2001, 2010 и 2011 годах. Несколько подозреваемых уже признались в содеянном, отметили в ведомстве. E1.ru писал, что в 2001 году толпа зарезала кухонным ножом выходца из Азербайджана Юниса Пашаева. По информации портала основными подозреваемыми по делу были братья Гусейн и Зияддин Сафаровы, владельцы кафе «Каспий», именно они скончались при задержании. Источник РБК в правоохранительных органах подтвердил эту информацию.
Сегодня Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал двух человек в рамках этого дела — Мазахира и Акифа Сафаровых. Органами предварительного расследования им предъявлены обвинения по п. «ж» ч.2 ст 105 УК РФ — убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой. Под стражей они пробудут до 19 июля 2025 года.
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