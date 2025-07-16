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В Екатеринбурге завели дело против сына главы азербайджанской диаспоры

Сюжет
Обострение между Москвой и Баку
В Екатеринбурге следователи попросили суд поместить под стражу в СИЗО сына главы местной азербайджанской диаспоры и адвоката Мутвалы Шыхлински по делу о насилии против представителя власти. В ближайшее время судья примет решение
Мутвалы Шыхлински
Мутвалы Шыхлински (Фото: shykhlinskimutvaly / VK)

В среду, 16 июля, Ленинский суд Екатеринбурга изберет меру пресечения сыну главы азербайджанской диаспоры Мутвалы Шыхлински, сообщили в пресс-службе суда. Там уточнили РБК, что против него возбуждено уголовное дело о насилии в отношении представителя власти и следствие просит отправить фигуранта в СИЗО.

«В Ленинский районный суд Екатеринбурга поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения Шыхлински Мутвалы Шахин оглы», — говорится в сообщении.

В Екатеринбурге завели дело против сына главы азербайджанской диаспоры
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Судья Александр Суслов рассмотрит поступившие материалы в 16:00 в зале судебных заседаний номер 5, добавили в суде.

Мутвалы Шыхлински обладает адвокатским статусом, а в отношении адвокатов действует особый порядок уголовного преследования: уголовное дело против них могут возбудить только по решению руководителя местного СК, а также надзирающего за ним прокурора.

РБК обратился за комментарием в Адвокатскую палату Свердловской области, в которой состоит Шыхлински, и в ГУ МВД по Свердловской области.

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Шыхлински был за рулем машины в момент, когда силовики задерживали его отца — лидера азербайджанской диаспоры Шахина Шыхлински. Речь идет об инциденте в начале июля у ТЦ Baku Plaza в Екатеринбурге. В момент задержания Шахин Шыхлински находился в Gelandewagen, за рулем был его сын Мутвалы. Водитель готовился припарковаться у торгового центра как раз в тот момент, когда навстречу выехали несколько автозаков. Предприняв попытку уехать, он зацепил одного из силовиков и ударил стоявшую позади иномарку.

Мутвалы Шыхлински тогда уточнил, что его отец проходит свидетелем по уголовному делу против братьев Сафаровых, которое связано с расследованием серии убийств и покушений на убийство, совершенных в Екатеринбурге в 2001–2011 годах.

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